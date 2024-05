Teprve ve čtvrtek 16. května se ve zrekonstruované Strojovně v objektu bývalých oceláren uskutečnilo slavnostní vyhlášení Nejlepších sportovců Kladna za rok. 2023. Hlavní cenu si odnesl olympionik a člen bronzové štafety Česka na ME atletů Matěj Krsek, velký aplaus sklidily legendy v čele s Františkem Kaberlem starším, zahrály skvělé skupiny Jelen a Beatles Revival a kromě jiných přišla i čtvrtá sestra Bára Špotáková a nejsilnější muž v hledišti Tomáš Staněk.

František |Kaberle děkoval manželce a také spoluhráčům ze slavného týmu Kladno 70. let | Video: Deník/ Rudolf Muzika

Ankety se ujalo město Kladno a vyhlášení nabídlo vysokou společenskou úroveň, v historii ankety určitě nejvyšší.

Radní jsou pyšní na to, kolik kladenský sport získal v minulosti i současnosti úspěchů a jakou dělá městu reklamu.

„Cílem ankety je ocenit sportovce za reprezentaci města a přínos jeho sportovní komunitě, ale i upozornit na výkony mladých sportovních nadějí,“ řekl primátor Kladna Milan Volf, jehož pozvání přijali olympijští vítězové, mistři světa, Evropy i lidé, bez jejichž neviditelné práce by kladenský sport také nemohl existovat.

To vše pod dohledem zářící dvojky spíkrů akce Vlasty Korce a Jiřího Kalemby, který neváhal a do rodného Kladna přijel až z Ostravy.

VÍTĚZNÝ KRSEK ZDOLAL I PLEKANCE

Hlavní kategorii ovládl zmíněný atlet Matěj Krsek, který svými úspěchy v královně sportu překročil kladenské hranice. Start na OH v Tokiu a bronzová medaile z ME v minulém roce toho jsou jasným důkazem. Nyní touží po nominaci na olympiádu, po extraligové medaili s Kladnem a čerstvě se těší na příští týden, kdy jeho klub A.C.Tepo Kladno pořádá parádní světový mítink Kladno hází a Kladenské memoriály.

Krsek překonal i Tomáše Plekance, živoucí legendu kladenského i českého hokeje. Ten skončil druhý, loni totiž ještě hrál a záchrana

extraligy v roce 2023 byla hodně jeho zásluhou. Plekanec pomáhá národnímu týmu na MS v Praze, a tak poděkoval za ocenění aspoň z velké obrazovky v sále.

Třetí skončil stále lepší kladenský chodec Vít Hlaváč, obhájce prvenství z loňska.

Mezi borci do 20 let dominoval hokejový obránce Jiří Ticháček, který loni vybojoval stříbrnou medaili na MS do 20 let a poté se stal nejlepším obráncem extraligy. Účast na probíhajícím MS dospělých v Česku mu těsně unikla. „Pořád to trochu bolí, ale už je to nějaký den, takže na to tolik nemyslím. Klukům držím palce, hrají moc dobře,“ vzkázal na vyhlášení omluvený Ticháček.

Za Ticháčkem se umístili dálkový plavec Denis Borovka a Radana Lapáčková, nadějná atletka A.C. Tepo Kladno.

Mezi sportovci do 15 let dominovala běžkyně A.C. Tepo Kladno Marie Mikulíková, mistryně ČR v běhu na 3000 metrů. O místo za ním skončil gymnasta Daniel Strkula (druhý na MČR kadetů) a třetí další atlet Adam Alföldi, který skáče o tyči.

Atleti Kladna ovládli také kategorii dospělých týmů, loni byli čtvrtým nejlepším týmem extraligy a pátí při finále MČR. Mezi týmy do 20 let pak dominovali hokejbalisté HBC Kladno, dorostenecký mistr ČR. Mezi žáky byli nejlepší opět atleti, tentokrát patnáctiletí – suverénní vítězové MČR družstev.

CENY I PRO LEGENDY

Kladno velebí i legendy časů minulých. In memoriam ocenilo nejlepšího fotbalistu v historii města Františka Kloze, který zemřel tragicky v posledních dnech II. světové války. "Mohl si zachránit život, ale chtěl hrát svůj milovaný fotbal, odmítl amputaci nohy a tenhle risk mu nevyšel," připomněl Milan Volf hrdinu knihy slavného spisovatele Oty Pavla. Cenu za Františka Kloze převzaly jeho dcera Blanka.

Žijící oceněnou legendou je pak bývalý hokejista František Kaberle, dvojnásobný mistr světa a otec slavných bráchů Františka mladšího a Tomáše. Získal asi největší ovace plného sálu a vedl dlouhou řeč, při které poděkoval nejen manželce Lídě, ale celému týmu ze 70. let, na který bude nejen hokejové Kladno pyšné už navěky. Kaberle vyjmenoval celou sestavu, vzpomněl na kluky, kteří už odešli na věčnost, vzpomněl trenéry Volfa s Proškem. A přiznal: "Byla to jízda a čím jsem starší, tím víc si ji připomínám," zaleskly se mu slzy v očích.

SPECIÁLNÍ CENA ZA VÝKON I LIDSKOST

Devatenáctiletý plavec Filip Jícha překonal loni kanál La Manche. Úchvatný sportovní výkon (60 km v čase 13:41 hodiny) doplnil hezkým gestem, když za každý uplavaný kilometr věnoval Dětskému domovu v Ledcích stokorunu, navíc díky zřízeném účtu

předal nakonec dětem 55 tisíc korun. I proto ve čtvrtek dostal speciální cenu, pro kterou dorazil sice se zpožděním, ale snadno omluvitelným - absolvoval zkoušku na vysoké škole.

Další ceny? Kladno si váží návratu už maminky Kateřiny Šmejkalové do MS v aerobiku, kde se mezi veteránkami stala tahle třicátnice opět mistryní světa. Výrazný kredit jí za to dala předávající, jedna ze zakladatelek aerobiku v Kladně Jitka Literová, velká propagátorka sportu pro děti. Sama Šmejkalová pak neskrývala ani slzy, když na pódium pozvala svou maminku, aby jí tak poděkovala za všechno, co pro ní nejen v kariéře udělala.

Trenérem roku je bývalý skvělý běžec a nyní šéf A.C. Tepo Kladno Jiří Klesnil, který prý má to štěstí, že jeho svěřenci chtějí makat, a tak na ně prakticky nemusí zvyšovat hlas.

A pro cenu si došel také dlouholetý ředitel zimního stadionu a báječný fotograf Josef Poláček. Muži, který zná na největším stadionu ve městě každý kout, speciálně poděkoval za jeho práci Milan Volf. Poláček sám pak děkoval svojí manželce, která pro klub pracovala rovněž dlouho a celkem prý na stadionu strávili 87 roků!

A na závěr?

Sluší se poděkovat městu za opravdu nejreprezentativnější vyhlášení Sportovce Kladna v celé jeho třicetileté historii. Poděkovat hvězdám kladenského sportu a ne jen těm, které ve čtvrtek do strojovny dorazily. Za to, že šly svými skvělými výkony příkladem ostatním, že propagovaly a propagují tak krásnou a důležitou věc jako je sport. To samé platí o dalších stovkách lidiček a desítkách klubů, kteří nebo které tentokrát oceněni nebyli.

Také díky nim zůstává sport v Kladně fenoménem a snad to tak bude i dál. Sportovem roku