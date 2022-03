Zklamání jen v poháru

Volejbalové Kladno přivítalo netradičně bývalého kapitána Adama Zajíčka, dnes oporu Karlovarska.Zdroj: Deník/Jiří Nagy

Mistr republiky s Libercem získal s Kladna dva tituly vicemistra a stále ho mrzí, že nedosáhli na nejvyšší metu. Doufá, že se svůj druhý titul oslaví na západě Čech, kde by rádi trofej obhájili. Je pravděpodobné, že po víkendu budou vítězi základní části. Zatím se prý naplňují jeho předpoklady. "Po volejbalové stránce je to tady super. Boj s Budějovicemi na dálku je vyrovnaný, bohužel jedno zklamání už proběhlo v podobě nezvládnutého finále Českého poháru. Věřili jsme si na ně. Pevně věřím, že jim to vrátíme v play off," prohlásil rodák z Prahy, který pochopitelně sleduje působení Kladna v probíhajícím ročníku extraligy.