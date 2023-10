Mladičký tým kladenských volejbalistek se vytáhl. V osmifinále Českého poháru sice podle očekávání podlehl vicemistryním republiky Šelmám Brno, ale diváky jejich výkon nadchl. V druhém dějství měl dokonce nadosah zisk setu, v jeho závěru však favoritky prodaly svoji zkušenost a nakonec vyhrály 3:0 (13, 22, 15).

Kladenské Cats. | Foto: Bohumil Kučera

Druholigové Cats, jež převážně tvoří odchovankyně a mají jednoznačný cíl postoupit do druhé nejvyšší soutěže, si duel se špičkovým družstvem extraligy maximálně užívaly. Každou vteřinu a každý bod, jichž nakonec bylo rovných padesát!

Takový počet kapitánku Anitu Volfovou překvapil, ale na druhou stranu doufala, že budou Šelmám důstojným soupeřem.

"Potěšilo mě, že jsme hrály tak dobře. Pro nás to byl zážitek a jsem ráda, že jsme to předvedly před domácím publikem. Byly jsme tým," uvedla smečařka Kladna s tím, že po seznamovacím prvním setu vypadal ten druhý nejlépe. Vedly v něm 22:20!

"Byla to velká euforie. Bohužel pak přišla na servis dobře podávající hráčka," posteskla si a dodala, že se rvaly jako kočky a vystrkovaly drábky. Tak nějak zní i jejich motto. "Věděly jsme, že do toho musíme dát všechno a můžeme jen překvapit. Myslím, že se nám to povedlo," uzavřela spokojená kapitánka Cats.

Utkání sledoval také koordinátor Národního sportovního centra volejbalového svazu Petr Klár, který mínil, že rozdíl dvou soutěží na palubovce nebyl znát.

"Mladý tým Kladna předvedl sympatický a bojovný výkon. S tak nízkým věkovým průměrem mě mile překvapil," řekl a dodal, že oceňuje hrající trenérku Leonu Neumannovou, jak dává příležitost dravému mládí.

Slovenský trenér Brna Jaroslav Vlk přivezl do Kladna takřka kompletní kádr, doma zůstala pouze nemocná kapitánka Ivona Marková.

"Taková utkání, kdy se outsider vypne k výbornému výkonu, už jsem koučoval. Kladno hrálo obětavě a mělo obrovskou motivaci uhrát co nejvíc balonů. Bylo to od něj super," řekl a posteskl si, že jeho hráčky se trošku trápily v útoku, což byl znát zejména v druhém setu.