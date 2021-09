Česká děvčata se s Jihoevropankami střetnou v pátek 3. září od 19 hodin ve sportovní hale Klimeška v Kutné Hoře. Odveta je na programu o den později. V sobotu 4. září se od 15 hodin bude hrát v pražské UNYP aréně.

„Na nejlepší tým Evropy se všichni moc těšíme,“ prohlásil trenér české futsalové reprezentace žen Michal Odehnal a přiznal: „Je to pro nás svátek, že nás tento tým oslovil a projevil zájem si s námi zahrát.“

Češky nečeká vůbec nic lehkého. V zápasech bude jasným favoritem Španělsko. „Víme, že to bude velice náročné dvojutkání, ve kterém je favorit zcela jasný. Nicméně chceme předvést co nejlepší výkony a prověřit si, že holky budou schopné realizovat věci, které jsme zkoušeli na posledních dvou soustředěních. Jde prakticky o poslední přípravu před kvalifikací na ME,“ uvědomoval si kouč.

Španělky nastaví Češkám zrcadlo, o což jde v tuto chvíli především. „Věřím, a je to i primárním cílem, že nám tato konfrontace ukáže, na čem bychom ještě měli zapracovat a co vypilovat. Jediné, co mě mrzí, je ztráta slávistky Petry Divišové, která se musela z této akce ze zdravotních důvodů omluvit,“ litoval Odehnal a dodal: „Ale jsem stále ve spojení a doufám, že pro kvalifikaci, v případě její nominace, bude k dispozici.“

Oba zápasy jsou pro fanoušky zdarma. Vstup je povolen pouze po prokázaní bezinfekčnosti.

Program

PÁ 3. září, 19:00 h.: ČR – Španělsko (Kutná Hora)

SO 4. září, 15:00 h.: ČR – Španělsko (UNYP aréna Praha)

Tisková zpráva