Český Brod začal nadějně, ale postup do II. ligy slaví basketbalistky Kladna

/FOTO, VIDEO/ O předposledním dubnovém víkendu hostila hala 5. ZŠ Moskevská v Kladně finálový turnaj Středočeské basketbalové ligy žen. Domácí výběr Sokola Kladno do něj vstupoval jako vítěz základní části a roli mírného favorita potvrdil, i když zejména finálový duel s Českým Brodem se pro něj zpočátku moc dobře nevyvíjel. "Neřekl bych, že jsme byli favority, možná v semifinále, ale s Českým Brodem to bylo padesát na padesát. V týmu je ale skvělá chemie a uhrál to parádně," těšilo kouče Lubomíra Šauera.

TJ Sokol Kladno - vítěz Středočeské basketbalové ligy žen , 23. 4. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Do sobotního semifinálového duelu proti Poděbradům vstoupily kladenské hráčky s nadšením a první polovinu proměnily ve střelecký koncert (49:22). Pak už za rozhodnutého stavu šetřily síly na nedělní finále. I tak při deseti úspěšných trojkových pokusech zvítězil jednoznačně 77:44 (Šmídová 37, Strnadová 14, Kronusová 8, Malíková 5, Zimolová 5, Dryjáková 2, Chalupová 2, Pilařová 2, Šliková 2, Hviščová, Kratochvílová). Ve finále se Kladnu postavil loňský účastník II. ligy Český Brod, který od úvodu na vlastní polovině postavil kvalitní zónovou obranu, kterou domácí hráčky dlouho nedokázaly „rozebrat“ a po šesti minutách prohrávaly 2:12. Recept v podobě aktivního pohybu vytvářejícího potřebná okénka pro volné střely ale postupem doby přece jen našly, do poločasu srovnaly krok (28:29) a drtivou převahou ve třetí části (28:6) získaly rozhodující náskok vedoucí ke konečné výhře 71:61 (Šmídová 25, Zimolová 12, Pilařová 10, Malíková 9, Kronusová 4, Šliková 4, Strnadová 3, Dryjáková 2, Kratochvílová 2, Hviščová). Zdroj: Bohumil Kučera "Po tom nepovedeném začátku jsme prostřídali, zlepšili hru a donutili soupeřky přejít ze zónové obrany na osobní. Pak už jsme to perfektní obranou a rychlými protiútoky uhrály, hlavně se povedla třetí čtvrtina," komentoval Luboš Šauer výkon svých svěřenkyň. Jak se vůbec dal mladý a perspektivní tým žen dohromady, když se předtím vlastně rozpadl? "Před dvěma lety nám vyšlo z dorostu šest nebo sedm holek, tak jsme oslovili některé o malinko starší, které dva nebo tři roky nehrály a ony se rády vrátily. Najednou jsme měli nadějný kádr složený pouze z našich odchovankyň, který utvořil perfektní partu se skvělou chemií. Teď se těšíme na druhou ligu," usmíval se dlouholetý trenér kladenského ženského basketu Luboš Šauer.

