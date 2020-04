Česká jednička Tomáš Řenč z Triatlonu Slaný je nesmírně rád, že ví, kam přípravu směřovat. "Kdyby ale nebylo povoleno startovat najednou, sáhli by pořadatelé k vlnám v počtu třiceti závodníků," přiblížil obhájce českého titulu druhou variantu, která by ztížila roli pořadatelům a znepřehlednila závodníkům aktuální pořadí.

Může se totiž stát, že nebude ve vlně se spolufavority, tudíž se dozví konečné pořadí až po závodě. "Pořád to je ale lepší než nezávodit," podotkl třicetiletý Řenč, jenž si naordinoval speciální běžeckou přípravu. Pokud není v terénu, dělá mu zátěž při výběhu kočárek s jedním ze dvou potomků!

V plném proudu je za ideálního počasí také cyklistická příprava, na co však v Řenčově případě ještě nedošlo je plavecká disciplína, byť areál pražského Podolí už byl zpřístupněný sportovcům, kteří potřebují vodní plochu k přípravě.

"Je to tam hodně omezené počtem lidí, je nutné se přihlásit dlouho dopředu a navíc to mám poměrně daleko," vypočítal Řenč důvody, proč odmítá pobídku z hlavního města. Raději dává přednost otevřené vodě, na níž se vydá v brzké době.

"Mám od kamarádů z triatlonu informaci, že voda venku má teplotu 13 až 14 stupňů, a to už celkem jde," pochvaloval si Tomáš. Bez neoprénového oblečení by to nešlo.