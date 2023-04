Tenhle talent o sobě nechává slyšet stále častěji. Kryštof Brezík, ač je mu teprve čtrnáct, má za sebou už tři stáže ve Španělsku. Ve třinácti zaujal mládežnickou akademii v Esteponě a teď dvakrát po sobě dokonce ještě slavnější Barcelonu. Ale pozor, řeč není o fotbale, ale o basketbalu!

Kryštof Brezík (dole s číslem 58), český talent na zkoušce ve slavné Barceloně. | Foto: se souhlasem Kryštofa Brezíka

Odchovanec Nového Strašecí a Kladna válí v Čechách v posledních letech za vynikající mládežnický klub Sokol pražský. S ním zaujal několikrát i Evropskou mládežnickou ligu EYBL, kde patří k tahounům svého týmu.

O Vánocích využil poprvé šance na Try-outu v Barceloně a nyní se tam na zkoušku opět vrátil. Do klubu, jehož hvězdami jsou i české opory Tomáš Satoranský a Jan Veselý.

V neděli dohrál poslední utkání na turnaji v městě Farners ve Španělsku, kde pomohl slavnému klubu ke druhému místu za vítězným Valencia Basket. Ten ve finálovém utkání porazil Barcu po boji 70:65.

Ženy a fotbal: Bára Vedralová kouká ráda s dětmi na Tiki-Taka, do kabiny může

Kryštof si skvělé šance hodně váží: "Byla pro mne velká čest zahrát si v tak věhlasném týmu a dostávat kolem patnácti minut v každém utkání. Jsem za to moc rád a děkuji vedení Barcy za důvěru. Uvidíme, co bude dál. Teď se vracím do Prahy, kde míříme se Sokolem Pražským směrem k mistrovství ČR," prozradil nejbližší plány.

Během posledního roku hrál Kryštof Brezík hned několik soutěží. Extraligu U15 i U17, a také zmíněnou evropskou EYBL U16 a U15 v Bulharsku, Maďarsku a v Černé Hoře. V Černé Hoře vyhrál se Sokolem Pražský semifinále, ale na Superfinále bohužel kvůli zranění několika hráčů Pražané neletěli.

„Konec sezony bude také náročný, ale teď se musím soustředit a připravit na přijímací zkoušky na střední školu,“ dodal talentovaný Kryštof Brezík.

Kryštof Brezík, český talent na zkoušce ve slavné Barceloně.Zdroj: se souhlasem Kryštofa Brezíka

Kryštof Brezík, český talent na zkoušce ve slavné Barceloně.Zdroj: se souhlasem Kryštofa Brezíka