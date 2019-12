„Zvládají to a hlavně chtějí. Jasně řekli, že do týmu patří, i když víme, že play off je jiný level,“ je jasné trenéru Drahomíru Kadlecovi.

Ten, přestože má v kádru dlouholetého reprezentanta a skvěle chytajícího Jana Jirotku, nebál se dát prostor mladému Vítu Čapkovi. Jihočechovi z Písku, který s dalším jihočeským borcem Matyášem Malechou udělal pro šanci zahrát si za jeden z elitních českých klubů maximum a společně se odhodlali i k nekonečnému dlouhému cestování na tréninky i zápasy do Kladna.

Výsledek? Pro Čapka ohromující. Co se týče průměru obdržených gólů (1,57) je nejlepším brankářem nejvyšší soutěže! V procentu úspěšnosti zákroků je pak druhý právě za Jirotkou.

„Prostor, jaký jsem v Kladně dostal, je skvělý. S Honzou (Jirotkou) se točíme po zápase, trenéři nám rozdělují práci,“ pochvaluje si dvacetiletý brankář, který zaujal kouče už při letním Páňa Cupu, kde skvělým výkonem vymazal ze hřiště i hvězdy mistrovského Kert Parku Praha.

V sobotu proti němu stál Letohrad. Jediný kladenský podzimní přemožitel, který téměř vždycky Středočechy trápí hlavně skvělou obranou. I tentokrát vedl, ovšem víc než jednu branku mu Čapek nepovolil a jeho spoluhráči zaslouženě skóre otočili.

„Letohrad dobře brání a převážně útočí z brejků. Je tak těžké udržet koncentraci celý zápas, ale povedlo se nám to a zaslouženě jsme vyhráli,“ měl jasno Čapek, podle něhož mužstvo po první inkasované brance vůbec nepanikařilo. „My si řekli, co chceme hrát. Bylo to o trpělivosti a my věděli, že góly dáme. Že jsme ho dostali první, to nás nakoplo ještě víc.“

Náročné dojíždění z poměrně dalekého Písku zvládá díky tomu, že řídí. Přesto absolvoval minimálně šedesát cest tam a zpět, to je pomalu dva tisíce kilometrů a desítky hodin v autě. „Není to úplně příjemné, třikrát týdně jsem na cestě. Ale zase to není nic strašného, cesta trvá něco kolem hodiny. A já hodnotím přechod do Kladna jedině kladně, tohle angažmá mě může jedině posunout. Zatím je tady všechno super,“ pochvaluje si.

Teď ho čeká krátká pauza, i on ji potřebuje. Poté se prý dohodne s trenéry jak dál. „V Kladně každopádně zůstanu, vyhovuje mi to tady,“ dodá žhavý adept na post reprezentační jedničky na červencovém MS ve švýcarském Vispu.

Prodal by tam svoje zkušenosti s velkými akcemi, protože už se šestnáctkou slavil světový titul v anglickém Sheffieldu a před dvěma roky pomohl dvacítce v Kanadě také ke zlatu – pod vedením Kladeňáka Milana Maršnera.