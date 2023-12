Hned v úterý, dva dny po souboji s Libercem, nastoupí volejbalisté Kladna k dalšímu utkání. V prvním osmifinálovém souboji CEV Cupu vyzvou na domácí palubovce špičkový francouzský tým Nantes Rezé Métropole Volley.

Trenér Kladna Arnaud Josserand a univerzál Kristaps Platačs. | Foto: Bohumil Kučera

Malou výhodou Orlů je, že jejich kouč Arnaud Josserand má přehled o soupeři, který po poslední porážce klesl na druhou příčku tabulky nejvyšší soutěže.

"Mají výborného nahrávače, super účko a výborné libero. Je to velmi komplexní a velmi bojovný tým," řekl francouzský kouč Orlů, jenž byl asistentem národního týmu země galského kohouta při zisku stříbrných medailí na poslední olympiádě.

Aktuální kádr Nantes má ve svých řadách tři hráče z širší nominace nároďáku (nahrávač, blokař, smečař). Josserand přiznal, že ve Francii nezaznamenal reakci na fakt, že trénuje soupeře Nantes.

Ligu ve Francii pochopitelně sleduje. "Proto znám dobře Nantes a mám velmi dobrou představu o velké síle, kterou má," konastatoval kouč, jenž koncem září oslavil šedesátiny.

Kladenští v předešlých kolech CEV Cupu hodně cestovali. Nejprve do Belgie a pak do Bosny a Hercegoviny. Jejich sok měl v tomto ohledu snazší pozici, protože v obou kolech se mu postavili do cesty francouzští soupeři.

CEV Cup 2023-24:

1. kolo: Gent - Kladno 3:2 (22, -17, -21, 25, 14), Kladno - Gent 3:0 (17, 14, 20); Narbonne - Nantes 0:3 (-17, -18, -16), Nantes - Narbonne 3:1 (17, - 21, 22, 23, -19).

2. kolo: Kladno - Bijeljina 3:0 (18, 19, 15), Bijeljina - Kladno 1:3 (-17, -17, 23, -22); Nantes - Chaumont 3:1 (-15, 23, 21, 21), Chaumont - Nantes 2:3 (-22, 18, 16, -19, -12).

Kladno se v evropských pohárech střetlo s francouzským protivníkem pouze jednou a bylo to po prvním českém titulu v historii klubu.

V závěrečném utkání našlapané skupiny Champions League (Dynamo Moskva, Tours, Friedrichshafen, Pireus) vyhrálo za 78 minut na palubovce tehdejšího obhájce titulu Tours 3:0 (doma 1:3). Od té doby uplynulo téměř osmnáct let, přičemž Kladenští museli svá domácí utkání hrát kvůli nevyhovující hale v Nymburku.

Před 2500 diváky podalo Kladno odvážný výkon podpořený výborným servisem. Trenér Jan Svoboda tenkrát po utkání řekl, že tolik diváků v hale dosud nezažil.

"Nechyběla nám odvaha, hráli jsme aktivně, předčili soupeře na servisu a až na výjimky nedělali chyby," pochvaloval si Svoboda a dodal, že domácí postupně poslali na hřiště nejsilnější sestavu, ale už to nezlomili. Tím přišli o postup z první příčky.

Kladno: Skladaný, Rybníček, Pakosta, Holubec, Marel, Ogurčák, libero Polanský. Střídal Fokt.