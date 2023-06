/FOTOGALERIE, VIDEO/ Nejdřív bylo kladenské Sletiště zalité sluncem. Odpoledne se ale obloha zatáhla ocelovými mračny. Spadlo pár kapek, ochladilo se, ale důležité bylo, že se neopakoval scénář z minulého týdne, kdy atletiku na Julisce pokazil prudký a vytrvalý déšť.

Mítink Kladno hází a Kladenské memoriály. Matěj Krsek doma zářil | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Na mítinku Kladno hází a Kladenské memoriály se však pokles teploty podepsal hlavně na pomalejších časech ve sprintech a skocích. Projevilo se to i na největším lákadlu. Na stovce se představil hvězdný jihoafrický sprinter Akari Simbine.

Od finalisty velkých světových soutěží a držitele osobního rekord 9,84 si pořadatelé slibovali, že by mohl pokořit magickou hranici deseti sekund. To se ale nakonec těsně nepovedlo.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Jihoafričan sice s převahou zvítězil, ale časomíra se zastavila na hodnotě 10,07, což je nový rekord mítinku Kladno hází. „Dal by se tady dobře zaběhnout čas pod deset vteřin, ale k tomu by byly potřeba lepší podmínky,“ poznamenal Simbine, který měl s ostatními sprintery mírnou větrnou podporu v zádech.

Závod čtvrkařek ovládla časem 51,33 Lada Vondrová, třetí doběhla Tereza Petržílková (51,95), která prvně v životě pokořila hranici 52 sekund. „Věděla jsem, že na to mám. Podmínky nebyly kdovíjaké, takže by někdy jindy mohl být čas ještě lepší,“ prohlásila Petržílková.

Krska hnaly hlasivky fanoušků

Na stejné trati mužů měli kladenští fanoušci horké želízko v ohni. Matěj Krsek vbíhal za obrovského jásotu do cílové rovinky na prvním místě, ale v poslední padesátce neodolal náporu Jihoafričana Gardea Isaacse. Vítěz dosáhl výborného času 45,88, Krsek se radoval z 45,98, což je jeho nejlepší letošní výkon.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

„Fanoušci byli výborní. Cítil jsem jejich podporu před startem i v průběhu celého závodu. Běželo se mi skvěle, jen škoda, že nebylo trochu tepleji. Mohlo to být ještě malinko rychlejší, ale byl to boj do poslední chvíle,“ vykládal nejlepší atlet A.C. Tepo Kladno.

Závod oštěpařek sliboval kvalitní závod, ale nakonec žádná z vrhaček nepřekonala šedesátimetrovou hranici, i když vítězná Estonka Gedlly Tugiová od ní zůstala jen 21 centimetrů. Před zraky světové rekordmanky Barbory Špotákové se nedařilo českým reprezentantkám: Irena Gillarová byla šestá (55,89) a Nikola Ogrodníková sedmá (54,54).

Staněk si dal narozeninový dárek a pak běžel, aby stihl televizní rozhovor

Velice spokojený byl naopak Tomáš Staněk, který se v páté sérii dostal do vedení pokusem dlouhým 21,64 metru. Radoval se nejen z vítězství, ale i z rekordu mítinku.