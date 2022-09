Poběžíte maraton poprvé. Jak se na něj cítíte?

To se nedá přesně říct, protože jsem se na něj vůbec nepřipravoval. Nemám za sebou tréninkové soustředění, spíš dovolenou a bezvadný relax na ostrově Murter. S kamarády jsme se v Jaderském moři plavili na malé plachetnici a parádně si to užili. Zaběhat jsem si byl jen jednou.

Stanovil jste si před startem osobní cíl?

Je to pro mě určitá výzva na konci sezony. Poběžím jen tak pro radost. Nikde není psáno, že Kladenský maraton dokončím, ale už jsem na to nechtěl čekat další rok. Maraton se mi do mého chodeckého programu moc nehodí. Je to hodně dlouhý závod, ale právě teď je na něj vhodná příležitost.

Kladenský maratón zapíše 21. ročník. Zúčastní se ho i olympionik Vítek Hlaváč

Máte nějaký závodní plán?

Prostě to zkusím. Rád bych řekl, že si maraton jen odběhnu, ale předem vím, že mi to nedá, a zkusím se specialisty zabojovat o solidní pozice. Uvidím, co se stane, ale určitě to bude zábava. Moc se na závod těším.

Jak rychle byste chtěl maraton uběhnout?

Těžko odhadovat. Pokud bych měl trochu naběháno, mohl bych pomýšlet na čas kolem dvou a půl hodiny. Teď ale moc nevím. Budu spokojený s časem pod 2:45. To by bylo úplně skvělý.

Co vás čeká v dalším období?

Jednak škola. V pondělí mi začíná na kladenské fakultě na Sítné akademický rok. Začínám poslední ročník magisterského studia a čekají mě státnice v oboru biomedicínského inženýrství. Zároveň se vrátím k chodeckému tréninku a během podzimu a zimy vyrazím na soustředění do teplejších destinací.

K jakým cílům budete v roce 2023 směřovat?

Bude to zajímavá sezona. V Budapešti se uskuteční mistrovství světa, ale musím se na něj probojovat. Ideální příležitost, jak se kvalifikovat na závod na 35 kilometrů, bude v květnu evropský pohár v Poděbradech.

Co to bude obnášet?

Zpřísnily se limity, takže bych z rekordního času v Eugene 2:32:50 hodiny potřeboval ubrat skoro tři minuty. Je to výzva, jak se posunout o kus dál. Pokud bych na ostrý limit nedosáhl, existuje šance dostat se do Budapešti přes postavení ve světovém rankingu.

