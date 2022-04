Vraťme se ale ještě o pár týdnů zpět, kdy byl mimo jiné vyhlášen nejlepším sportovcem Kladenska za rok 2021.

Přibrzdila do chřipka

Začátkem dubna se Hlaváč představil i na mítinku Poděbrady Walking, kde v rámci mistrovství ČR na 20 kilometrů vybojoval titul a časem 1:26:27 si zapsal osobní rekord.

„Bohužel jsem před Poděbrady na kempu ve francouzských Alpách chytil nějakou chřipku a na dva týdny musel vysadit z tréninku. Jinak by čas byl asi lepší,“ vyprávěl člen A.C. Tepo Kladno.

„V poslední dnech jsem už fit. Minulý týden jsem v Olomouci vyhrál desítku, která se započítává do prvního kola atletické extraligy družstev. Cítím se dobře a věřím, že v sobotu už budu v plné síle,“ pokračoval Hlaváč, který na kladenském ČVÚT studuje na magistra v oboru biomedicínského inženýrství.

Na závod v lázeňském městečku na jihu středního Slovenska se těší. „Závodí se tam rovinatém kilometrovém okruhu. Je to rychlá trať, loni jsem tam zašel nejlepší padesátku, díky níž jsem se nominoval na olympiádu do Tokia. Konkurence by měla být jako obvykle velice silná. Doufám, že mi podmínky budou vyhovovat,“ přál si.

Vítu Hlaváčovi půjde v Dudincích o body do světového žebříčku, které sbírá kvůli nominaci na mistrovství světa v Eugene. „Kdyby se hodně zadařilo, mohl bych zaútočit na ostrý účastnický limit,“ přemítal.

Splní limity na šampionáty?

Na nové mistrovské trati bude startovat teprve potřetí. „Loni na podzim šlo o premiérové seznámení s pětatřicetikilometrovou vzdáleností prakticky bez speciální přípravy a vyladění, v Ománu jsem už ve formě byl, ale tam bylo jednak velké horko a proti dobrému času hrála i kopcovitá trať,“ líčil dosavadní zkušenosti.

Jakého času by mohla česká jednička na Slovensku dosáhnout? „Určitě bych se chtěl dostat pod hranici 2:40 hodiny. Šlo by o vylepšení osobáku (dosud 2:41:26 - pozn.red.) a zapsání národního rekordu, který na nové distanci ještě není ustanovený,“ vyslovil své přání český reprezentant.

„Pokud bych se dokázal pokořit metu 2:35:30, znamenalo by to splněný limit na mistrovství Evropy v Mnichově, čas 2:33 by zase byl vstupenkou na světový atletický šampionát. S tím bych byl hodně spokojený,“ zmínil pětadvacetiletý Hlaváč vypsaná kritéria.