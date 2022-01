Běželo se ze Sletiště do lesa na Lapák, ten borci celý oběhli a pomalu se vraceli do areálu startu. Vydalo to na 6 kilometrů, po nichž dorazili do cílové rovinky dva nejlepší borci, už zmíněný Hlaváč a jeden z hostů, Daniel Vejmelka z Jablonného nad Orlicí. Ten nakonec po parádním finiši olympionikovi těsně podlehl. „Nejsem moc rychlík a tady se rozhodovalo ve finiši. Zvládl jsem to, to je u mě nezvyklé,“ usmál se Hlaváč, který by i chůzí hodně účastníků závodu porazil.