Karel Splítek reprezentující klub Perňa systém byl v sobotu nejlepší. Do posledního kola se ho však držel český reprezentant v chůzi, Kladeňák Vítek Hlaváč. Účastník nedávného evropského šampionátu atletů běžel sice maraton poprvé v životě, ale z chodeckých závodů je zbylý i na delší štreky, padesátikilometrové. „Mám za sebou tři a k tomu několik pětatřicítek, kde je to časově podobné s maratonem. Takže zkušenost ve vytrvalosti mám, jen je to v jiném pohybu,“ vysvětlil Hlaváč.

Posledním kole mu Splítek o kousek poodběhl a do cíle nakonec dorazil první ve vynikajícím čase 2:31,54 hodiny. Hlaváč doběhl v čase 2:33,05, což je na první start v maratonu skutečná kvalita. „Na maraton však nemám tak naběháno, hlavně styl a tempo. Proto mi v posledních čtyřech kilometrech úplně odešly nohy a nebyl jsem schopen vůbec zabrat do vystupňovaného konce. To naopak Karel (Splítek) měl,“ popisoval Vítek Hlaváč a uznal, že jeho soupeř vyhrál Kladenský maraton oprávněně. „Druhou půlku odpracoval hlavně on, já jsem se ho spíš zuby nehty držel,“ prohlásil.

Jonášova hlídka skončila. Tleskal mu vyprodaný stadion

Ten se prakticky vůbec nepřipravoval, byl totiž po evropském šampionát na opožděné dovolené. Od pondělka mu zase začíná jako vysokoškolákovi akademický rok. „Ale stejně jsem rád, že jsem si maraton v Kladně zaběhl. Kdybych trénoval, asi by mohl být čas zajímavější, ale i tak mám obrovskou radost,“ dodal a s úsměvem okomentoval i pivo ve svých rukách těsně po závodě. „Já doufám, že mi pomůže, protože mám hodně ztuhlé nohy, tak mi snad pomůže je uvolnit. Na žaludek je to každopádně takhle po doběhnutí příjemné,“ usmál se s tím, že během závodu dává přednost iontovým nápojům nebo gelovým doplňkům.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Ještě pár slov k Lence Koubkové, která vyhrála závod žen a na Sletiště dorazila nejen v osobním rekordu 2:53,23, ale velmi dobře vypadající. Dokonce se razantně blížila k celkově čtvrtému domácímu borci Františku Dočekalovi a v cíli po rychlém vydechnutí hned poskytla rozhovor předsedovi AC Tepo Kladno a hlavnímu rozhodčímu Jiřímu Klesnilovi. „Takový osobák jsme vůbec nečekala, jsem hodně spokojená,“ usmála se skvělá běžkyně z Hostouně.

Pochvalu však zaslouží všichni, kdož se na organizaci závodu podíleli a samozřejmě i všech devadesát borců, kteří v sobotu Lapákem kroužili. Za každým z nich je nějaký příběh, ale u všech mu vévodí dva společní jmenovatelé: láska k běhání a statečnost.

Bez těchhle dvou věcí závod závodů nejde uběhnout.

Výsledky maratonu najdete ZDE