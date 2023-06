Je klukem z plakátu. Na mítink Kladno hází a Kladenské memoriály zve Matěj Krsek, nejlepší český běžec na 400 metrů a největší hvězda kladenské atletiky. Možná jste leták s jeho fotkou našli v poštovní schránce.

V úterý 13. června se na Sletišti představí plejáda skvělých atletů. Mítink, který patří do kategorie Bronze v rámci série World Athletics Tour, bude skvělou podívanou a slibuje vynikající výkony. O jedno špičkové číslo se mají postarat čtvrtkaři v čele s Matějem Krskem.

„Cítím se dobře. Mám za sebou čtyři závody, ze všech jsem si něco odnesl. Myslím, že všechno je, jak má být,“ prohlásil odchovanec A.C. Tepo Kladno, který naposledy závodil na Julisce na Memoriálu Josefa Odložila, kde čtyřstovku ovlivnil déšť a klesající teplota.

„Na startu bylo nějakých čtrnáct stupňů, přesto jsem s časem 46,58 spokojený. Jsem si jistý, že v následujících startech budu mnohem rychlejší. Dvoustovku jsem rozběhl spíš na jistotu, forma teprve narůstá a v tom počasí jsem nechtěl riskovat zranění,“ přiznal.

Velkými soupeř budou Zalewski a Isaacs

„Uvidíme, co zaběhnu na Sletišti. Nikdy jsem domácí mítink nevyhrál. Loni jsem zaběhl 46,36 a pokud vyjde počasí, měl bych se zlepšit. Doufám v čas pod hranici 46 sekund,“ pokračoval závodník s osobním rekordem 45,55.

Konkurence, kterou kromě dalších sprinterů představují hlavně Polák Karol Zalewski (45,11), olympijský vítěz z Tokia ve smíšené štafetě, a mladý Jihoafričan Gardeo Isaacs (45,15), by Krska mohla vytáhnout ke kvalitnímu výkonu. „Věřím, že závod bude trochu stavěný na mě. Mohlo by to být rychlé,“ přál si svěřenec Miroslava Zahořáka.

Uvidí Kladno stovku pod deset? Hvězdný Jihoafričan Simbine takové časy umí!

„Kladno hází je jedním z mých oblíbených závodů. Možná i nejoblíbenější, a to hlavně v posledních letech, kdy si začínám uvědomovat, jak moc rád závodím, jak mám rád předstartovní atmosféru i domácí stadion. Těším se strašně moc na fanoušky, chci jim předvést něco pěkného,“ usmíval se třiadvacetiletý atlet.

Z minulých ročníků si pamatuje, že na Sletišti zná hodně lidí. „Už při rozcvičení jsem kolem sebe viděl samé známé tváře. Myslím, že s polovinou diváků se znám, i když ne přímo osobně, tak určitě podle vidění. Jsou to kamarádi, známí, spolužáci, lidé z atletiky nebo někdo z rodiny. Je to strašně příjemný,“ vykládal reprezentant.

Být národní jedničkou nic neznamená

Matěj Krsek na sebe nejvíc upozornil v halové sezoně, kdy se na mistrovství Evropy v Istanbulu probojoval do finále a doběhl pátý. V minulých třech letních sezonách byl mistrem republiky, ale skutečnou čtvrtkařskou jedničkou až teď.

„To je sice pravda, ale je otázkou, co je to za informaci, být národní jedničkou? Nic zvláštního to se mnou nedělá a myslím, že to neznamená vůbec nic. Za rok může být jedničkou někdo jiný. Je to takové pomíjivé,“ poznamenal.

Koneckonců momentálně je v čele domácích tabulek Vít Müller před Pavlem Maslákem. Matěj Krsek bude mít v úterý na mítinku Kladno hází šanci jejich časy překonat.

Matěj Krsek si na začátku sezony vyzkoušel rychlost při extraligovém kole v Plzni.Zdroj: Ivana Roháčková