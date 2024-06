Malí cyklisté a cyklistky z kladenské Velo Akademie úspěšně nakukují snad do všech cyklistických disciplín, které jsou označovány jako „rychlostní“. O prvním červnovém víkendu přivezli z mistrovství Středočeského kraje pět medailí a jeden mistrovský titul z královny cyklistických disciplín – silniční cyklistiky.

Dnes je běžné, že na kole se začíná jezdit v terénu, na kole horském. Jen největší nadšenci kolem dvanáctého roku začínají získávat první zkušenosti na úzkých pláštích a galuskách a startují v silničních a na podzim cyklokrosových závodech. V kladenském oddíle silniční a cyklokrosové speciály pro žáčky nakoupili, aby jim kontakt s cyklistickou královnou usnadnili a do pravidelného režimu tréninků na horských kolech stále častěji zařazují speciální silniční tréninky. Pravidelnost a vytrvalost nesou ovoce, v kategorii starších žákyň na právě proběhnuvším závodě Českého poháru zaostala Kamila Rusňáková v časovce jednotlivců pouhých sedm setin vteřiny za medailí, na čtvrtém místě. Ve vloženém hodnocení Středočechů ale vybojovala stříbro a stala se vicemistryní kraje. Vašek Frolík si na 13ti kilometrech dojel v závodě na čas pro krajský bronz.

„Poslední dobou jsme se na speciální trénink časovky trochu zaměřili a děti se zlepšují doslova před očima, ale v takové úspěchy jsme ještě ani nedoufali. Nechceme sportovní růst dětí příliš uspěchat, cyklistika je tvrdý a náročný sport, a to si přiznejme, také trochu jednostranný, na vrcholné výkony a tlak na výsledky je spousta času,“ říká k víkendovým úspěchům jeden z kladenských trenérů Martin Raufer. Ten by chtěl, aby děti z cyklistiky a sportu obecně poznávaly co nejvíc. "Proto jezdíme v zimě na dráhu, na podzim závodíme v cyklokrosu, v létě kombinujeme horská kola a silniční a jakmile napadne sníh, stojíme na běžkách, věnujeme se hodně všestrannosti a podporujeme další sportovní i mimosportovní aktivity našich dětí,“ vyjmenovává aktivity. Dodává, že ve Velo Akademii sportuje velká spousta dětí věku předžákovského nebo dětí, které závodní ambice vůbec nemají.

V neděli se pak na stejném místě jako časovka, v Trhovém Štěpánově konal na extrémně těžké kopcovité trati pohárový závod v silničním závodě jednotlivců s hromadným startem, kde si kladenští žáčci a žákyně vedli ještě lépe a jen zlomky vteřin jim stály v cestě za ještě lepšími výsledky.

Pakliže Kamilu Rusnákovou v sobotu dělilo o bronzu sedm setin vteřiny, pak ve spurtu vedoucí skupiny se první čtyři děvčata vešla do devíti desetin vteřiny a o pořadí rozhodovala cílová kamera. Kamila Rusňáková mohla být smutná, že zlomky vteřin opět stály proti ní, ale další čtvrté místo v Českém poháru tentokrát znamenalo středočeský titul.

Míša Frolíková vyhrála ve spurtu do prudkého kopce dojezd druhé skupiny, dojela do cíle jako sedmá ze všech starších žákyň České republiky a na stupně vítězů si šla pro bronz jako třetí Středočeška. Její mladší bratr Václav doplnil medailovou sbírku kladenských stříbrem.

Silniční cyklistika nemá v posledních letech díky hustému silničnímu provozu snadnou pozici a také závodů se koná málo. „Pro sportovní růst cyklistů je ale silniční kolo velkým přínosem, hraničícím s nezbytností. Učí se novým dovednostem, získávají při jízdě ve skupině úplně jiný přehled a také zátěž lze mnohem přesněji dávkovat. Bez silničního kola to sice lze, ale velmi těžko,“ vysvětluje kladenský trenér.

Členové klubu se pravidelně schází na začátku cyklostezky u nádraží Kamenné Žehrovice a snaží se co nejbezpečněji vzdálit od míst s hustým provozem. "Většinu prvních kilometrů absolvujeme na cyklostezce. Na skutečné silnice vjíždíme až za lánským zámkem a většinu tréninků absolvujeme na Křivoklátsku, kde je minimální provoz. Přesto se s naší červeno modro bílou skupinkou mohou řidiči někde poblíž Kladna tu a tam potkat. Předem všem děkujeme za shovívavost a ohleduplnost! Vezeme děti! Sportujeme! Trénujeme,“ hlásí Martin Raufer.

Cyklistická sezona je v plném proudu, tréninky Velo Akademie jsou téměř každý všední den a po pohárových závodech na silnici přicházejí na řadu hned také pohárové závody na horských kolech, silniční etapový závod pro starší žáky a bikové i silničářské soustředění před republikovými šampionáty. Každý víkend děti reprezentující Kladno startují v řadě regionálních závodů a nepohárových seriálů, někdy jsou „rozběhnuty“ i na pět různých závodů na pěti různých místech najednou. Jen minulý víkend přivezly šest pódiových umístění z Ústí nad Labem a další v neděli z Aše.

Hodně štěstí i dál!