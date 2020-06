„Byla to pěkná nálož,“ napsal na sociálních sítích závodník, který ale premiérové letošní jízdy odjel za volantem Liazky, s níž se naposledy zúčastnil Dakaru v roce 2018. „Franta (přezdívka stroje) nezklamal, létal dveřmi napřed,“ pochvaloval si.

Macík přesedlal do starého speciálu, protože jeho Iveco zatím v dílnách stále prochází vývojem. Kromě toho, že zvláštní pozornost je věnována pneumatikám, které tým během Dakaru 2020 pořádně potrápily, je nejzásadnější novinkou přechod od manuální k automatické převodovce.

„Po zvažování všech plusů i mínusů jsme se pro ni nakonec rozhodli Aktuálně ladíme software převodovky pro náš motor a odhaduji, že ještě v červnu provedeme první testovací jízdy.“prozradil šéf týmu Martin Macík starší. „Měli bychom zrychlit v dunách, kde automat umožňuje plynulejší jízdu pod plným plynem,“ doplnil.

Zároveň má jeho synovi přispět i k vylepšení celkového umístění. Osobním maximem Martina Macíka mladšího je dosud páté místo, které sedlčanský pilot vybojoval hned dvakrát. Poprvé v roce 2018, podruhé letos, kdy byl vůbec jediným s manuální převodovkou v TOP 5.

V rámci 43. ročníku legendárního závodu, jehož start je naplánován na 3. ledna, bude na Macíka a další závodníky čekat celkem dvanáct etap během třinácti dní. Jasné je, že stejně jako v letošním roce se pojede pouze na území Saúdské Arábie.

„Zdá se, že první třetina závodu povede kamením a rychlými úseky. My věříme, že v další části závodu nás organizátoři pošlou do písku. Snad nemineme nejvyšší duny, které nás letos bavily nejvíce. Podle mapy to tak trochu vypadá,“ odhaduje Martin Macík a dodává: Vše je zatím předběžné, konkrétní trasa ještě není potvrzená. Necháme se překvapit.“