/ROZHOVOR/ Karel, což je jméno kamionu Iveco pro Rallye Dakar, každým dnem vyjede s automatickou převodovkou. Měla by to být změna ke zrychlení a krok k lepšímu umístění. „Pro to jsme do toho šli,“ nechal se slyšet pilot stáje Big Shock Racing Martin Macík. V lednu dojel do cílového města Kiddíja na páté příčce, technická vymoženost by jezdci ze sedlčanského týmu mohla pomoci výš.

Martin Macík při testech v areálu sedlčanské Kotliny | Foto: archiv Martina Macíka

Co si od automatické převodovky slibujete? Většina soupeřů z první desítky už s ní letos startovala.

Měl by to být krok dopředu. Přednosti ale zatím neumím popsat, s automatem jsem ještě nevyjel. Mělo by nás to zrychlit v těžkém terénu, kdy musím s manuálem přesně trefit řazení. Když ho netrefím, auto se zastaví. Kdyby to odpadlo, bylo by to fajn, ale nemám to vyzkoušené. Další zlepšení očekávám v dunách. Automat dokáže řadit pod zápřahem, a pokud mi to auto dovolí, budu moct zrychlovat i při jízdě do kopce.