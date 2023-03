Téměř sedm stovek nadšených diváků si užívalo parádní druhý zápas čtvrtfinále play off volejbalové extraligy mezi Kladnem a Prahou. Čtvrtý vzájemný souboj sezony znovu nabídl pět setů. Tentokrát se z výhry radovali senzační příznivci Orlů, kteří vyrovnali stav série na 1:1.

Kladno volejbal cz - Lvi Praha 3:2. QF play-off, stav série 1:1 | Foto: Bohumil Kučera

V tie breaku to však vypadalo, že si výhru odvezou hosté.

"Už jsem nepočítal, že bychom to otočili. Kluci se naštěstí hecli," přiznal mladý blokař vítězů Petr Špulák a kriticky podotkl, že hra jeho týmu neodpovídala tomu, co by měli v play off předvádět. "Přijde mi to strašně nervózní. Místo abychom ukázali, na co celou sezonu trénujeme, tak se z toho poděláme," prohlásil.

V utkání zaznamenal osmnáct bodů, o čtyři méně než univerzál Platačs. Z toho velkou část středem sítě, jež Kladenší neobvykle často využívali.

"Jsem rád, že náš nahrávač se mnou začal hrát. Když jsem ve hře, tak v podstatě složím všechno," pochvaloval si mladý člen širšího kádru reprezentace.

Ve čtvrtém setu vedlo Kladno 22:20 a mělo nakročeno k výhře 3:1. V koncovce ale nahráli hosté tři body v řadě a v nervydrásajícím závěru proměnili čtvrtý setbol.

"To je přesně nervozita, o které jsem mluvil. Nerozumím tomu. Pokud takhle vedeme, tak není možné, abychom prohráli. Když je soupeř pod námi, musíme ho drtit. Jsem ale rád, že jsme jim to v pátém setu vrátili," řekl Špulák a ocenil fanoušky.

"Super kolik jich přišlo. Strašně bych jim chtěl poděkovat. Takovou atmosféru jsem tady ještě nezažil," podotkl a byl rád, že jeho týmu začal lepit servis (chyby 28:20) v nejvíc potřebnou chvíli. V tie breaku totiž prohrával 5:9.

Pak ale jakoby mávnutím kouzelného proutku podání začalo Orlům jít. Při servisu van Solkemy stav otočili a obrat dovršilo podání smečaře Grozera. Druhým smečařem, Krafferem, pak využili druhý mečbol. Kapitán vítězů poslední balon i přihrával.

Smečař poražených Tomáš Kriško nejednou zavařil soupeři servisem. V koncovce tie breaku podle něj pomohly Kladnu dva balony na čáru a míče, které přestřelily blok. "To nás zaseklo," mínil a odmítl, že za vedení 9:5 by měli pátý set vítězně dohrát.

"Ne, to ne. Stačí, aby při vyrovnanosti soupeřů přišel na servis hráč, který udělá sérii. To není nic, co by se nedělo," řekl slovenský reprezentant a dodal, že servis tentokrát nebyl silnou stránkou ani jednoho ze soupeřů.

Také on ocenil atmosféru, kterou vytvořili fanoušci obou táborů. "To je kladenská klasika. Diváci tady na play off chodí. Pamatujeme si to z minulé sezony. Dělají takový hluk, že se na hřišti neslyšíme. Věřím, že série bude těžká a pro fanoušky zajímavá," uzavřel Kriško.

Nejvíce bodujcím hráčem zápasu byl jeho spoluhráč, univerzál Schouten (23).

Kladno - Lvi Praha 3:2.

Sety:-16, 22, 22, -26, 12. Esa: 7:8. Bloky: 11:12. Diváci: 650. Čas: 143 minut.

Kladno: Kyjanica (6), Špulák (18), Grozer (10), Kraffer (12), van Solkema (5), Platačs (22), libero Kunc. Střídali: Hýský (1), Fortuník.