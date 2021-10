Druhý kouč Orlů Tomáš Samsely mínil, že Severočeši se na soupeře velmi dobře připravili. V úvodních dvou setech musel jeho celek obracet skóre. "V obou koncovkách jsme si ale pomohli blokem a servisem," uvedl. V druhém dějství přitom hosté museli odvracet setboly.

Až třetí dějství zahájilo Kladno lépe a díky dobrému servisu duel rozhodlo. Přes dobrý výkon viděl Samsely jeden velký nedostatek. V celém utkání měli problémy s příjmem plachtícího servisu. "Do budoucna to musíme vyřešit," podotkl.

Vítězům se vyplatilo střídání univerzálů. V polovině utkání zastoupil Lotyše Platačse Američan Hancock, což se ukázalo jako správné volba. Borec, který nejčastěji hraje na bloku, měl skvělou úspěšnost v útoku.

"Měl neuvěřitelné číslo složených míčů, bylo to snad osmdesát procent. Střídáním jsme chtěli změnit rytmus hry a vyšlo nám to," pochvaloval si Samsely.

Duel byl pikantní pro kladenského nahrávače Nizozemce van Solkemu, který si zahrál proti svému bratranci, univerzálu Ústí, jenž ale byl v polovině utkání střídaný.

Ještě jedno zajímavé, pro fandy Kladna známé jméno se objevilo v ústeckém dresu. Pět bodů nastřádal smečař Miloš Vemič, avšak také on v třetím setu dohrál potom, co domácí chtěli střídáním změnit dění na palubovce. "Kladno sehrálo dobré koncovky, gratuluji mu, ale mohli jsme uhrát lepší výsledek, nedohráli jsme tam nějaké balony. Pro mě to bylo specifické, v Kladně mám hodně kamarádů, ale jsme profesionálové, a musíme hrát," usmál se Vemič, kterého pochválil i Samsely. "Svému týmu určitě pomohl na servisu a také kvalitní přihrávkou," uznal kouč a ocenil kapitána Orlů, smečaře Kraffera, který byl po nemoci spolu s dalším smečařem Sepänenem nejvíce bodujícím hráčem vítězů.

Ústí n. L. - Kladno 0:3.

Sety: -21, -27, -22. Esa: 4:3. Bloky: 5:11.

Kladno: Špulák (5), Kyjanica (8), Platačs (3), Kraffer (14), Seppänen (14), van Solkema (1), libero Kunc. Střídali: Hancock (9), Hýský.