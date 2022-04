Vzhledem k šíři kádrů a rozpočtu klubů zvolil před utkáním zajímavý postup.

"Měl jsem v šatně prak a vyprávěl jsem o Davidovi a Goliášovi. Ono to takhle v sérii přesně je. Když budeme doma chytří, tak máme proti Lvům opět šanci," uvedl a uznal sílu Pražanů, kteří mají skvělé individuality. "Myslím, že to bude v pondělí mazec," dodal maximálně spokojený trenér vítězů.

Sedmým hráčem v poli byli fanoušci Orlů, kteří nescházeli v hledišti.

"Opět nezklamali, za což jsme rádi. Potřebujeme je, jsme z nich živi. S nimi nám to jde lépe." poděkoval za podporu Fortuníkův asistent Tomáš Samsely, jehož mrzel zbytečně dramatický závěr druhého setu. "Tam jsme se ztratili v lese, cestu ven jsme ale našli," usmíval se.

Kormidelník poražených Tomáš Pomr neskrýval zklamání.

"Chtěl bych se fanouškům omluvit za darebný výkon. Jsem zklamaný," prohlásil a hledal příčiny porážky.

"Báli jsme se hrát, a to v takovém zápase nejde. Asi na nás padla tíha utkání. V našich silách je Kladno dvakrát porazit, ale musíme k tomu mít úplně jiný přístup. Zkušení hráči by za to měli vzít a nenechat do sebe bušit od nadšených mladíků," řekl a pogratuloval odvážnému soupeři.

Do utkání vstoupili hosté excelentně. Při servisu Seppänena nahráli proti nervóznímu sokovi šňůru sedmi bodů (2:8). Netrvalo ale dlouho a bylo srovnáno. Set se lámal za stavu 20:20. Orli získali čtyři body v řadě, z toho dva střídající univerzál Hancock. Proměnili však až třetí setbol. Přičinili se o to jeho mladší konkurent na postu, Čeketa.

Druhou část zahájilo Kladno kvalitním útokem, a když Kraffer zablokoval útok domácích, vedlo 9:4. Posléze odskočilo až na sedm bodů. Pražané se ale vrátili do zápasu, postupně snížili na minimální rozdíl (18:19). Orli si ale opět vypracovali náskok a také tentokrát udělali z koncovky drama. Útokem Kyjanici proměnili až šestý setbol!

Kladno v předešlém setu výborně blokovalo a na kvalitní obranu na síti navázalo také ve třetí sadě. Potom, co odskočilo na čtyři body, uhrálo při servisu Čekety osm bodů v řadě a právě zmíněný mladík pak utkání hned na první pokus ukončil. Byl to jeho šestnáctý bod, čímž byl nejúdernějším borcem zápasu.

Hráčem utkání byl vyhlášený jeho spoluhráč, blokař Špulák, jenž do Kladna přišel v létě z kádru soupeře.

Lvi Praha - Kladno 0:3.

Sety: -22, -23, -14. Esa: 2:5. Bloky: 6:15. Čas: 92 minut.



Kladno: Špulák (11), Kyjanica (6), Čeketa (16), Seppänen (13), Kraffer (8), van Solkema (2), libero Kunc. Střídali: Hýský (1), Hancock (2), Fortuník, Gottesman.