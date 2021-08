Když už měla splněno, sledovala Davidová závod mužů u trati. A přímo před ní ošklivě upadl Nor Tarjei Bö. V předposledním kole mu vypnulo vázání u lyže a on se poroučel na bok. Po pomoci od Davidové pokračoval dál. „Podávali jsme mu lyži, která mu upadla. Zlomil ještě hůl, takže jsme mu běželi pro novou,“ líčila Davidová.

To ještě netušila, co bude následovat. Bö šel znovu k zemi v posledním kole. Druhý pád vypadal hrozivěji. Nora ve velké rychlosti znovu zradilo vázání a sedřel se do krve. „Byl úplně domlácený, tekla mu i krev z nosu,“ povídala mistryně světa na oficiálním webu českého biatlonu.

„Viděla, jak už jde do cíle pěšky, tak jsem se ho ptala, jestli nepotřebuje pomoct. Ještě mu odpadl z bouchačky hák, takže jsme mu ho nesli.“

Davidová po závodě potkala otřeseného Nora v hotelu a nevypadal zrovna svěže. „Přišlo mi, že se sotva ohne. A měl bouli na hlavě jako blázen. Prý mu doktor nedoporučil, aby letěl, ale to je asi běžné, když se bouchnete do hlavy. Snad bude v pořádku,“ věřila Makula.

Bö pak všechny uklidnil postem na facebooku. „Jsem ok. Měl jsem docela štěstí,“ vzkázal Nor. Mimochodem – závod vyhrál jeho bratr Johannes.

Úmorné vedro

Davidová generálku na letní mistrovství světa v Novém Městě na Moravě zvládla. Přiznala však, že si v úmorném vedru v rozpálených ulicích města sáhla na dno sil. Na poslední střelbě na ni dolehlo vyčerpání a poslední terč sestřelila až napotřetí.

„Už jsem se dost klepala a měla toho plné zuby. Když jsem podruhé netrefila, začala jsem se klepat ještě víc. Říkala jsem si, že už se netrefím, ale naštěstí to tam spadlo. Přičítala bych to asi té únavě a vedru. Pak už jsem si musela i povolovat helmu, aby mi neodpadla hlava. Těch třicet stupňů je uprostřed města znát.“

Davidová si odpočinula tři dny doma v Jablonci nad Nisou a ve středu vyrazila na soustředění do dějiště světového šampionátu na kolečkových lyžích na Vysočině, kde se začne závodit 26. srpna.