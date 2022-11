„Klobouk dolů za tvůj přínos i přístup,“ napsal Dědičovi na facebookové stránky HBC Kladno reprezentační trenér Jiří Mašík, jeho velký soupeř z KERT Parku Praha Tomáš Wróbel připsal výstižně: Hrající legenda! S přáním přispěchal také trenér, který Dědiče vedl největší část kariéry, Drahomír Kadlec.

Jak se do Kladna ze Vsetína vůbec dostal? Bylo to trochu zamotané. „Já šel hrát na dva roky do Ústí nad Labem, ale se mnou chtěl do Čech i kamarád a skvělý hráč Michal Trčka. Našli jsme si byt v Kladně, já mu to tady domluvil a sám jsem dojížděl do Ústí. Naštěstí ne úplně sám, protože z Kladna tam jezdil ještě Petr Ryboň,“ popisuje trochu krkolomnou anabázi Dědič, který po dvou letech na severu zamířil už do Kladna.

Psal se rok 2007 a možná sám netušil, že se už stěhuje natrvalo. Kladno se i díky přísunu borců ze Vsetínska a příchodu kouče Kadlece stalo baštou hokejbalu celé Evropy, Dědič se navíc usadil. „Kladno pro mne byl skvělý životní krok. Usadil jsem se tady, našel skvělou manželku, máme báječnou dceru. Jsem tady doma,“ má jasno muž, který se ještě před dvěma lety stal nejlepším obráncem extraligy.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Slavné bitvy minulosti už nepitvá, spíš ho trápí současnost. Kladno po velkých změnách na trenérské lavičce i v kádru nemůže chytit správný rytmus a v extralize spíš bojuje o účast v play-off, byť v tomhle ohledu si pomohlo právě výhrou nad Prachaticemi (oba celky dělil před zápasem jen bod).

Dědič rázně odmítá vinu nového trenéra Slavomíra Švancara, s nímž roky hrával v reprezentaci, i nových hráčů z Prahy a Mostu. „Se Slávou (Švancarem) se známe velmi dobře a vím, že to není člověk, který by si to sem přišel jen tak odstát na střídačku. Nechce prohrávat. Že se nám nedaří není nikomu jedno, ale musíme dělat maximum, aby se to zvedlo,“ říká a dodává: „Hlavně se naše výsledky nesmí házet na hráče, kteří nám přišli pomoci, protože my, co bychom to měli táhnout, tak to určitě netáhneme. Jsme v tom všichni společně!“

Jeho slova nepřekvapují, Čéďa, jak se mu říká, je týmový hráč. Roky byl i kapitánem, céčko pak dobrovolně předal Martinu Špačkovi. S kariérou chtěl totiž už před sedmi roky skončit, naštěstí si to rozmyslel a vrátil se. I ve čtyřiceti má ohromně rychlé nohy, obratnost, téměř dokonalou střelu. Bude hrát tak dlouho jako Jaromír Jágr?

„To určitě ne, ale dokud budu stačit a nebudu do počtu jako s Prachaticemi, tak bych chtěl hrát. Záleží na tom, jak se mi bude dařit, jak budu zdráv a zda všechno do sebe zapadne,“ dodal Michal Dědič.

Skvělá atmosféra, zářil Brízgala. Hrdina Rytířů prožil i zástavy srdce