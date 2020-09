Na ironmanských vzdálenostech (3,8 plavání, 180 km kolo, běžecký maraton) vylézal z vody na prvním místě, v polovině cyklistické disciplíny však úřadujícího mistra republiky na průběžném čtvrtém místě potkal defekt. Výměna píchlé galusky byla složitější, protože nešla pumpičkou nafouknout a nakonec musel využít tlakovou bombičku. Ztratil tak téměř čtvrt hodiny.

"Normálně by oprava trvala ani ne poloviční čas," povzdechl si a mínil, že podstatná část triatlonistů by to po defektu zabalila. O něčem takovém prý neuvažoval.

"Řekl jsem si, že to dokončím a budu bojovat alespoň o desítku. Ztráta však byla příliš veliká," poznamenal třicetiletý borec, jenž se nakonec z třiadvacáté pozice vyškrábal na konečnou dvanáctou. "Přiznávám, že bylo náročné najít motivaci závod dokončit a podat solidní výkon. Opravdu to bylo těžké," řekl. Jeho konečný čas byl 8:20 hod.

Tomášovi běžně trvá rekonvalescence po ironmanu dva týdny, přičemž prvních sedm dní nic nedělá a nechává bolavé tělo odpočinout. Tentokrát tomu bude jinak. Hned v sobotu se postaví v Doksech u Máchova jezera na start závodu Českého poháru v polovičním ironmanu.