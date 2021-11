Středočeský duel v osmém kole volejbalové extraligy vyzněl přesvědčivě pro Odolenu Vodu. Svěřenci Martina Kopa pokaždé vstoupili lépe do začátků setů, kde si vždy vytvořili důležitý náskok. Hosty z Kladna navíc drželi na uzdě díky preciznímu podání kapitána Matyáše Démara a také skvělé obraně, kdy domácí bez problémů řešili situace z vysokých nahrávek a došli si pro výhru 3:0.

Odolena Voda porazila Kladno 3:0 na sety | Foto: Ondřej Jícha

Odolena Voda měla vždy lepší vstup do jednotlivých setů. Domácí se pokaždé dostali do vedení postupně o šest, čtyři a tři body a po celý zápas si udržovali vedení. „Je naší taktikou zatlačit doma servisem. Když vychází, tak se tady soupeřům hraje blbě a díky tomu domácí zápasy vyhráváme,“ podotkl kapitán Matyáš Démar, jehož série v prostředním dějství táhly Aero za vítězstvím ve druhé sadě. „Na to jsme sázeli už loni. Má výborný servis a dělá hodně sérií, což nám výborně pomáhá,“ usmíval se Martin Hladík s 21 body nejlepší hráč zápasu.