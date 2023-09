/FOTO, VIDEO/ Už jubilejní desátý ročník Netopýr Bike Festu sledovalo o víkendu chatami a terénními koly poseté údolí Kačáku v Poteplí. Na zdejších strmých skalnatých svazích ukazovali borci a borkyně parádní kousky, večer se pak tradičně výborně pobavili u dobré muziky.

Netopýr Bike Fest vol. 10 / Nouzov Poteplí 2. 9. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Lidí sice bylo malinko méně než loni, pořád jich ale dorazilo do Poteplí k Netopýrovi téměř sedm stovek. A hlavní organizátor Honza Štoncner přiznal, že tenhle počet je už pro jeho realizační tým trochu nadlimitní. „Bavili jsme se o tom, a asi to ještě jednou uděláme větší, ale pak se vrátíme k menší akci s méně lidmi a trochou víc pohody. Takhle to pro nás je spíš řehole a kvůli tomu jsme Bike Fest kdysi nevymýšleli,“ říká na rovinu.

Naopak ho moc těší, že na terénních kolech se vydávají na trasy nejen velcí závodníci, ale také malí špunti. Dětí bylo letos s i rodiči skutečně hodně. „Je paráda sledovat, jak je to všechny baví, tohle je cesta, která se nám líbí. Příští rok pro ně uděláme ještě víc soutěží,“ slibuje dětem Jan Štoncner.

V závodě velkých zažil také horkou chvilku, když v prvním kole skrečovala svou bitvu časomíra a časy jezdců tak nemohly být započteny. To se samozřejmě řadě z nich nelíbilo. „Mrzelo to i nás, ale se všemi jsme komunikovali, a byť se pár trochu naštvaných našlo, většina to vzala jak to je. Rozhodlo tak jediné kolo,“ říkal Štoncner.

Zdroj: Bohumil Kučera

Vítězem se stejně jako loni stal teprve šestnáctiletý Jan Bartek z nedaleké Unhoště, mimořádně šikovný kluk. Bylo to poprvé v historii Netopýr Bike Festu, kdy někdo obhájil svoje prvenství.

Našli se také poražení, a to zejména dva borci, kteří po ošklivých karambolech skončili v sanitce a nemocnici. Zejména jeden pád vypadal opravdu hrozivě, ale postižený je už podle Honzy Štoncnera relativně v pořádku a brzy prý bude fit úplně.

Večerní produkci obstarala plzeňská kapela Donnie Darko a pak hlavní hvězda večera Vypsaná fixa. Vše zvládli jak muzikanti, tak účastnící koncertu i sousedé-chataři. „Myslím, že po těch letech už nás berou i chataři. Já sám jsem byl rád, že se vše povedlo, nemusel jsem řešit žádné spory ani excesy. Druhý den se uklidilo a teď se zase můžeme těšit na příští rok,“ dodal Jan Štoncner, který hraje závodně fotbal na Braškov, a tak o víkendu Netopýr Bike Festu tradičně v sestavě týmu scházel. „Horší je, že jsem nebyl na žádné dovolené, takže jedu teď. Na Braškově už jsem kvůli tomu asi na černé listině,“ usmál se hlavní organizátor akce, díky níž je kouzelné údolí Poteplí známé po celé republice.