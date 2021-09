"Těšíme se na další spolupráci s dalšími školami. Jsme největší středisko v České republice, které má nejvíce zapojených děti a vyškolených trenérů. Nyní se budeme blížit k číslu přes jedno sto. Počet dětí bude převyšovat jeden tisíc," chlubí se poprávu Jitka Literová s tím, že se těší již na desátý rok, kdy se projekt realizuje v rámci celé ČR. "Teď doufáme, že tréninky nezavřou žádná protiepidemiologická opatření. Od 6. září jsme odstartovali i komerční kurzy pro děti od 4 let, které pravidelně probíhají na 1. a 4. ZŠ. Kurzy jsou kompletně obsazené. Doufáme, že zapojení dalších základních a mateřských škol vyrovná poměr nabídky a poptávky, která ji násobně převyšuje," zakončila Jitka Literová.

Z podpory NSA lze do jednotlivých škol pořídit nové sportovní vybavení, které školy mohou využívat i pro své hodiny tělesné výchovy.

Je to naprosto jednoduché. Školy zařadí program DNS do vyučování, nebo jako program školní družiny, či volnočasovou aktivitu. Díky takovému propojení mohou děti kroužek navštěvovat jen za minimální registrační poplatek. Pedagogové jsou za svou práci odměňováni z dotací Národní sportovní agentury (NSA), o které Sportklub Kladno může žádat.

Jitka Literová, vedoucí Sportklubu Kladno a také hlavní manažerka Českého svazu aerobiku a fitness fisaf.cz, který zaštiťuje projekt Děti na startu, pravidelně každý rok navštěvuje poradu ředitelů škol v Kladně, kde prezentuje projekt Děti na startu a zve školy k zapojení. Do roku 2021 se podařilo tento projekt otevřít na více jak 23 místech v rámci Kladna a okolí. Nyní se ke spolupráci s kladenským Sportklubem hlásí další školy.

