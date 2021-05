"Ihned jsme zareagovali na stávající podmínky a kontaktovali rodiče. Na tréninky se nám vrátilo téměř osmdesát procent dětí, ostatní buď mají karanténu, nebo nechtějí chodit z důvodu chladného počasí," řekla Literová, která dětské cvičení začala na Kladensku propagovat už v 90. letech.

Od aerobiku postupně přešla až k projektu Děti na startu, který se na Kladensku rozjel parádním způsobem. Ani koronavirus ho nezastavil. "Mnoho dětí i rodičů se těšilo na návrat k běžnému režimu a na trénincích je to vidět. Máme za sebou první týden cvičení a je opravdu radost vidět děti běhat s úsměvem a bez roušek. Cituji slova čtyřletého Filipa, který včera vešel na hřiště a říkal mi: Už mě ten koronavirus tak štve!" vypráví s úsměvem manažerka organizace FISAF, která sdružuje aerobičky v celé ČR.

Podmínky k trénování zatím dětem i cvičitelům komplikuje nepříznivé počasí. Z důvodu deště, větru a zimy byla parta kole Dětí na startu nucena zrušit trénink jedné skupiny, která se na další dostane z důvodu vládních opatření o omezení počtu až za 14 dní.

Z důvodu velké členské základny byli organizátoři nuceni jednotlivé tréninkové skupiny rozdělit napůl a tréninky naplánovat jedenkrát za 14 dní. "Potřebovali bychom tréninky spíše přidat, aby se děti mohly vrátit k pohybu a zlepšit své dovednosti, které po dobu Covidu nemohly trénovat. Mnoho dětí přibralo na váze, a nevejdou se do triček, které děti v rámci projektu dostávají," konstatuje trochu smutně Jitka Literová.

Stále se měnící vládní nařízení komplikují administrativu, a tak musí i Děti na startu průběžně reagovat na aktuální opatření. Rodiče jsou často zmatení a nerozumí jednotlivým pokynům, které se na ně valí ze škol a jednotlivých kroužků.

Tréninky komplikuje i to, že s dětmi nesmí nikdo dojít v případě potřeby dojít na toaletu. Z důvodu vládních opatření školy jednoduše neumožní vstup ani v akutním případě. Což je u cvičení s dětmi ve věku 4 - 9 let celkem problém.

Z čeho má naopak Jitka Literová velkou radost, že se daří pokračovat ve spolupráci s florbalovými Kanonýry Kladno a Tenis Academy Maršoun, kteří pomáhají při trénincích a také nabídli tréninky navíc pro zájemce o jejich sport.

Kurzy Děti na startu budou pokračovat do konce školního roku a během prázdnin by Jitka Literová a její spolupracovníci rádi pro děti připravili celodenní výlet se sportovním programem do jiného střediska Dětí na startu v rámci ČR.

Dodejme, že Děti na startu mají mnoho středisek i ve školních zařízeních, kde je vedou vyškolení pedagogové. Tréninky tam v rámci mateřských škol probíhají ve třídách nebo při venkovních aktivitách. "Ve školách už je to problematičtější, jelikož tam musí zachovávat homogenní skupiny dětí," dodala Jitka Literová.

Snad se zdravotní situace v ČR bude nadále zlepšovat a volnější ruce budou mít i ti, kteří se pod hlavičkou projektu Děti na startu , aby se nejmladší generace hýbala co nejvíc a byla odolná proti nemocem. Třeba i koronaviru.