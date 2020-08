I přes nekonečné komplikace v souvislosti s cestováním a starty atletů ze všech koutů světa, se pořadatelům nadcházejícího mítinku Kladno hází a Kladenské memoriály daří lákat skvělé atlety. Aktuálně se velice nadějně rýsuje startovní listina soutěže v hodu diskem mužů.

Tomáš Voňavka a jeho evropský limit. | Foto: Oldřiška Marešová

Ta se opírá ve svém základu o kladenskou hvězdu, účastníka mistrovství Evropy, diskaře s osobákem daleko za šedesáti metry, Tomáše Voňavku. Na jeho domácím stadionu však nebude mít vůbec snadnou pozici. Svůj disk už připravuje do Kladna nadějný mladík z Polska Oskar Stachnik. Ten vládne osobním maximem 61,46 metru a je jednou z největších budoucích nadějí světové atletiky. Do hledáčku atletické veřejnosti se dostal již jako kategorií junior. Stachnik už stihl vybojovat stříbrnou medaili ze světového juniorského šampionátu, zlato z evropského juniorského šampionátu a bronz z mistrovství Evropy do 22 let.