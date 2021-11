Kladenští vedli 2:0 a v třetím setu měli k dispozici vedení 23:20. Proto nebyl blokař Lukáč Kyjanica s dvěma body úplně spokojený.

"Mrzí nás to, protože jsme v pohodě mohli získat tři. Za mě utkání úplně zbytečně vyústilo do tie breaku. Postupně upadala naše koncentrace ale týmovou hrou jsme to v pátém setu zvládli," řekl slovenský reprezentant, který ve čtvrtek v poháru odpočíval, aby zlepšil zdravotní handicap v podobě přetížených svalů.

Autor třinácti bodů v utkání na bolest zapomněl. "Díky atmosféře a adrenalinu jsem to necítil, zítra to však cítit budu," usmál se a k závěrečném setu, v němž využili až pátý mečbol, dodal: "Takové situace se stávají. Možná jsme mohli jinak řešit distribuci nahrávky."

Trenér poražených Ondřej Marek po utkání bod nebral. Po jasně prohraném prvním setu by ho však vzal.

"Bod je nakonec málo, protože už v průběhu druhého setu jsme byli lepší. V tie breaku jsme doplatili na individuální chyby při volném servisu Kraffera," uvedl a litoval, že mladí hráči nejsou schopni udržet konstantní výkon.

Domácí měli skvělý vstup do utkání. Blok kapitána Kraffera znamenal vedení 10:3 a druhý time kouče Brna. Zaskočeného soka pak bezchybnou hrou, kterou unášeli diváky, vyprovodili nevídaným debaklem.

V druhém dějství hosté výrazně přidali a Orlům dovolili jít do vedení až potom, co neuvěřitelnou osmibodovou šňůrou při pestrém podání van Solkemy otočili na rozhodujících 22:18.

Také ve třetím setu ztrácelo Kladno čtyři body a opět při poměru 14:18. Ztrátu smazávalo postupně a dokonce šlo do vedení (23:22). Poslední tři míče ale patřily celku z moravské metropole.

Následnou sadu začali lépe domácí (5:2). Postupem času však získávali navrch Brňané, kteří získali výrazný náskok (24:18). Využili až třetí setbol.

V tie breaku si Orli udržovali těsný náskok. K druhému bodu je přiblížilo eso Kraffera (12:10), a když vedli už 14:10, vypadalo to velmi nadějně. Hosté však odvrátili čtyři mečboly a až pátý proměnil Sepänen.

Finský smečař byl s patnácti body nejvíce bodujícím hráčem vítězů. Dokonce jedenadvacet bodů nasbíral brněnský Zmrhal.

Kladno - Brno 3:2.

Sety: 11, 19, -23, -20, 14. Esa: 5:10. Bloky: 18:6. Čas: 129 minut.



Kladno: Špulák (10), Kyjanica (13), Platačs (15), Kraffer (12), Seppänen (16), van Solkema (5), libero Kunc. Střídali: Fortuník, Hancock (2), Hýský (2).