/FOTO, VIDEO/ Výchova nových reprezentantek a příprava na jejich kariéru. To je stručná charakteristika Národního volejbalového centra, které na podzim 2022 otevřel Český volejbalový svaz v Kladně. Tento projekt navazuje na program ženských kolektivních olympijských sportů a je součástí koncepce LOH 2028 v Los Angeles.

Součástí Národního volejbalového centra jsou aktuálně hráčky do 17 let, které mají před sebou kvalifikaci na ME U17. | Foto: Český volejbalový svaz

Cílem projektu je poskytnout hráčkám optimální podmínky pro vývoj a přípravu na kariéru. To zahrnuje nejen tréninkový program, ale také zajištění studia na nedalekém sportovním gymnáziu, aby se hráčky mohly soustředit na sportovní kariéru a zároveň získaly kvalitní vzdělání. Talentované volejbalistky pravidelně trénují v kladenské sportovní hale, která disponuje speciálními tréninkovými pomůckami, jako jsou stroje na nácvik servisu a přihrávky, volejbalová síť s automatickým zvedáním a videoprojektory pro analýzu zápasů. V blízkém okolí pak mají hráčky komplexní zázemí, včetně fitcentra, wellness a posilovny.

Zdroj: Český volejbalový svaz

„Národní volejbalové centrum má za úkol vychovávat reprezentantky a sdružovat top hráčky daného ročníku. Naším cílem je vytvořit pro ně ty nejlepší podmínky a nabídnout jim spolupráci tady na Kladně,“ říká o projektu šéftrenér NVC Jan Václavík. Během společných tréninků je důraz kladen především na individuální přístup k hráčkám a vytváření co nejlepších podmínek pro rozvoj jejich talentu.

„Každý rok přijímáme šest až osm nových hráček do prvního ročníku kladenského sportovního gymnázia. V současné době je to tak, že hráčky, které jsou součástí NVC, musí stále dojíždět do svých mateřských klubů. To by se ale mělo od příštího roku změnit. Volejbalistky, které přijdou v září, budou vybrané z národního reprezentačního týmu ročníků 2007 a 2008 a jejich společná příprava bude zahrnovat také společné hraní v první lize žen,“ dodává Václavík. „Pokud se nám podaří zde soustředit ty nejlepší hráčky každého ročníku, bude se jednotlivým národním týmům více dařit zkvalitnit přípravu natolik, že Národní volejbalové centrum bude v budoucnu schopné vychovávat budoucí seniorské reprezentantky.“

Zdroj: Český volejbalový svaz

Součástí Národního volejbalového centra jsou aktuálně hráčky do 17 let, které mají před sebou kvalifikaci na mistrovství Evropy U17. Reprezentace dívek si minulý týden ověřila svou herní připravenost třemi přátelskými utkáními proti Rakousku. „Jsem velmi spokojený s tím, jak holky hrály. Rozhodně mě překvapily tím, jak dokážou takticky ukázat na hřišti to, co jsme si v tréninku připravily,“ hodnotí odehrané přípravné zápasy reprezentační trenér Josef Nohra. „Celý realizační tým opravdu tvrdě pracoval na tom, abychom byli dobře technicky připraveni. Co mi dělá radost je hlavně to, že jako tým nám holky ukázaly, jak dobře spolu dokážou hrát a hlavně bojovat.“

Výběr trenéra Nohry dokázal letos v lednu vybojovat třetí místo v kvalifikaci o mistrovství Evropy, čímž si zajistil postup do druhé části kvalifikace. Na konci dubna narazí reprezentantky ve francouzském Lille na domácí Francii, Nizozemsko a Španělsko.

„Máme asi tu nejtěžší skupinu, jakou jsme mohli dostat. Musíme všechny zápasy vyhrát a ukázat bojovného ducha. Myslím si, že jsme se v tréninku dobře připravili a jsme na dobré cestě, abychom ve Francii uhráli dobrý výsledek,“ uzavírá Nohra. (tz)