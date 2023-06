Tahle akce se s největší pravděpodobností zapíše do hokejbalové historie. Mistrovství světa hned několika mládežnických kategorií se odehraje od poloviny příštího týdne pod Jizerskými horami, v Liberci, kam se sjede rekordní počet týmů a zemí. Chybět nebudou ani Středočeši, zejména Kladeňáci, Berouňané nebo Boleslaváci, zastoupení funkcionářské, trenérské i hráčské mají v několika kategoriích.

Milan Maršner ještě jako asistent tehdejšího trenéra Kladna Drahomíra Kadlece | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Liberec se těší na úspěchy českých reprezentantů a reprezentantek, ale také na zajímavé výběry velkých soků z Kanady, Spojených států, Slovenska či Velké Británie. Bojovat tady budou od 28. června do 9. července. „Účast zemí je letos rekordní, navíc se hraje v krásných halách včetně moderní Home Credit Areny a starší Svijanské arény. Může to být nejlepší šampionát v historii,“ říká vedoucí úseku reprezentací ČR Milan Maršner. Tenhle Kladeňák ví, o čem mluví, jako trenér totiž různé reprezentace mladých vedl a získal i světové zlato.

Také letos může být pyšný na to, kdo všechno bude jeho Kladno na MS reprezentovat. Nejvíc borců je v týmu do 23 let, kde hlavnímu kouči Jiřímu Mašíkovi bude asistovat Jaroslav Procházka st.. A v týmu byl měl být zásadním střelcem jeho syn Jaroslav mladší. K tomu přidejte tři obránce Milana Teinitzera, Vítka Kamenáře a Zbyška Kastnera a také Boleslaváka Lukáše Lhotu, jenž je oporou mistrovského KERT Parku Praha.

Centimetry do kladenské obrany! Rytíři přivedli urostlého Američana Marteneta

Ve dvacítkách má Kladno zástupce jediného, ale velmi důležitého. Brankář Antonín Křemenák už útočí i v extraligovém Kladně na pozici jedničky a v národním týmu to nebude jiné. Perfektně hraje v KERT Parku také druhý boleslavský člen rodiny Lhotů – Tomáš. A střední Čechy zastupuje ještě berounský Kelt Matěj Taufer.

V osmnáctkách, které startují až 3. července a užší nominace ještě není uzavřena, je zatím enkláva Kladeňáků a Berouňanů nejširší: z Kladna jedou Matouš Drechsler, Filip Jedelský, Marek Daníček a Jiří Rod, z Berouna Lukáš Horel, Matěj Žežulka, Vojtěch Šlechta, Denis Krbec a brankář Ondřej Koudela.

Beroun má zastoupení rovněž v nominaci ženského celku do 21 let, kde naskočí do zápasů Fretky Natálie Pangerlová a Nikola Šlemarová.

„S účastí kladenských hráčů jsme spokojeni. Ve dvacítkách by to sice mohlo být lepší a v šestnáctce nemáme dokonce nikoho, ale měli jsme nebo máme slabší ročníky a pracujeme na nápravě. Celkově si myslím, že se kladenský klub rozhodně nemá za co stydět,“ tvrdí Maršner.

Rytíři odhalili přípravu. První zápas 10. srpna, na programu je devět utkání

Aktuálně ale víc než Kladno sleduje jako vedoucí úseku reprezentací týmy globálně. A na šampionát se těší. „Hraje se v krásném komplexu hal, naše třiadvacítka a dvacítka dokonce bude nastupovat v moderní Home Credit Areně a budou se odehrávat rozhodující zápasy šestnáctek. V tak hezké aréně se mládežnické MS nikdy neodehrálo,“ těší Maršnera, který doplnil, že ostatní kategorie budou hrát ve Svijanské aréně.

Maršner je rád, že Liberec nabízí spoustu atraktivity i mimo hokejbal. „Což bylo také cílem svazu, protože do města přijedou zahraniční výpravy i s celými rodinami a kromě hokejbalu je budou zajímat také jiné věci, ať už to budou výlety na Ještěd, Sychrov, Frýdlant, návštěva zábavního centra Babylon, či bílí tygři v ZOO. V tomhle ohledu je myslím Liberec krásným místem,“ říká Maršner.

Svaz připravil také doprovodné turnaje pro výběry do 9 a 11 let, a tak se Maršner neobává, že by kvůli startujícím prázdninám zely tribuny prázdnotou. „Toho se opravdu nebojím. Pojede spousta lidí z hokejbalové komunity a věřím, že cestu si najdou na stadiony také fanoušci z Liberce a okolí. Naše týmy budou podporu hodně potřebovat,“ dodal Milan Maršner.