Už v pátek 23. srpna vstoupí nově se tvořící tým kladenských extraligových hokejbalistů do sezony tradičním domácím turnajem Páňa Cup. Vzpomínkové klání na bývalého hráče týmu má opět skvělé obsazení, vrací se slovenská Skalica, dorazí švýcarský Bulldozers Kernenried – Zauggenried, extraligový vicemistr Hostivař, Ústí nad Labem a český národní tým do 20 let.

Turnaj se bude hrát po celý víkend v Městské hokejbalové aréně u zimního stadionu a vyvrcholí nedělním finále od 16 hodin.

Kladno odstartuje ale už v pátek od 19 hodin střetem s reprezentací do 20 let, za kterou naskočí i někteří Kladeňáci. V sobotu se pak střetne se Skalicou. Následují čtvrtfinále, semifinále a finále pro nejlepší dva celky.

Domácí klub prošel dalšími velkými změnami. Po dvou letech ho opustil trenér Slavomír Švancar i i mostečtí borci Kastner se Singerem, kariéru přerušil Martin Špaček a ukončili Michal Dědič (nově je asistentem kouče) a brankář Jan Jirotka. Zraněný je Milan Schnaubelt a do mocně posilující Hostivaře pak zamířili Jaromír Markytán a hlavně dlouholetá opora mužstva a reprezentant Ondřej Pražák.

"S většinou odchodů jsme počítali. Za mě je tu akorát jeden, který nás dost překvapil, a to je velké oslabení. Bohužel. Musíme se s tím vypořádat," naznačuje nový trenér Miroslav Mach, co ho nepotěšilo. A na myslí má s největší pravděpodobností právě Pražáka, který už za Hostivař debutoval o víkendu na turnaji v Novém Strašecí.

Nicméně právě Miroslav Mach je asi nejzásadnější posilou týmu. Někdejší skvělý hokejový kanonýr se prosadil v hokeji i jako trenér zejména v Ústí nad Labem. Hokejbal hrával jako kluk také, dokonce kdysi válel i extraligu za Průmstav Kladno, v minulých pak pomáhal juniorce, kde hrál talentovaný Marek Daníček, jehož vychovává.

Po úspěšných letech Drahomíra Kadlece se tak na trenérský můstek dostává podobná persona, která umí být ke hráčům vstřícná, ale zároveň nic neodpouští, je náročná a nebere si servítky, když cítí, že je to nutné. Navíc umí dát šanci mladým, pokud si ji chtějí zasloužit. "Když na to ti kluci budou mít – a já pořád říkám, že mládí není výhoda nebo zásluha – chceme je zapojit a dát jim co nejvíce prostoru. Když na to ještě mít nebudou, mohou hrát za juniory, kteří také budou mít kvalitní mužstvo, které by mělo hrát nahoře a dostat se do play off, takže i tam si kluci zahrají kvalitní hokejbal. Když ukážou, že mají na áčko, rád jim dám šanci," říká v rozhovoru pro klubový web Rysů Miroslav Mach.

Sázet bude na týmového ducha, byť v mužstvu pořád zůstaly velké individuality jako brankář Gerlich, obránci Pospíšil se Soukupem či útočníci Procházka s Potěchinem a Patykem, tedy hokejisty, kteří dříve pomáhali spíš na jaře, ale nyní by chtěli i během sezony. "My celkově nebudeme mít vyloženě hvězdy, ale budeme se chtít prezentovat jako tým, jedno mužstvo. Bojovat jeden za druhého a držet při sobě. Ukáže se, na co to bude stačit," tvrdí Mach.

Toho trochu mrzí, že na Páňa Cupu nebude mít k dispozici kompletní kádr, protože někteří nemohou a jiní nastoupí v národním týmu do 20 let. "Ale s tím se musíme vypořádat, v sezoně se může stát to samé. Za mě je super, že na úvod dostaneme šanci sehrát takto kvalitní a vyrovnané zápasy. Skvělý test před extraligou," dodal Miroslav Mach.

Kompletní rozpis Páňa Cupu 2024:

Pátek 23. 9. 2024

19:00 | HBC Kladno vs. Česká republika U20

Sobota 24. 9. 2024

10:00 | Elba DDM Ústí nad Labem vs. HBC Hostivař

11:30 | Česká republika U20 vs. HBK H+H Skalica

13:00 | SHC Bulldozers vs. Elba DDM Ústí nad Labem

14:30 | HBC Kladno vs. HBK H+H Skalica

16:00 | HBC Hostivař vs. SHC Bulldozers

17:30 | Čtvrtfinále: A2 vs. B3

19:00 | Čtvrtfinále: A3 vs. B2

Neděle 25. 8. 2024

10:00 | Semifinále 1: A1 vs. vítěz A2/B3

11:30 | Semifinále 2: B1 vs. vítěz A2/B3

13:00 | O 5. místo: poražený A3/B3 vs. poražený B2/A3

14:30 | O 3. místo: poražený SF1 vs. poražený SF2

16:00 | Finále: vítěz SF1 vs. vítěz SF2