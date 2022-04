Základní část jste zakončili na druhém místě, na první Kert Park jste ale ztratili hned devět bodů. Jste spokojení s tímto umístěním? Spokojeni s druhým místem určitě jsme. Letos to byl velký boj mezi týmy na druhém až pátém místě, což jsme my, Pardubice, Most a Karviná. Téměř do konce základní části jsme nevěděli, na jakém místě se umístíme. V jednu chvíli jsme byli i čtvrtí, takže nakonec druhé místo určitě bereme. Dává nám to do případného semifinále výhodu domácího prostředí. Bereme to ale s velkou rezervou. V posledních třech letech jsme základní část dvakrát vyhráli a nebylo nám to vlastně k ničemu. Umístění zas tak velkou roli nehraje.

Nedařilo se vám na přelomu října a listopadu, kdy přišly tři porážky v řadě. Rozhodla právě tahle série o tom, že vám Kert Park utekl?

O tom, že Kert Park vyhrál základní část, rozhodly dvě věci. Oni si žádnou krizí neprošli, zatímco my jsme v listopadu prohráli tři zápasy v řadě. V obou vzájemných zápasech nás navíc porazili, takže musím říct, že Kert vyhrál základní část naprosto zaslouženě. Gratuluji jim, jsou největší favorit na vítězství v play off. My se jim to ale budeme snažit ztížit.

S jakými cíli tedy jdete do play off? Myslíte na útok na titul?

Do play off jdeme rozhodně s nejvyššími ambicemi. To je každoroční cíl tohohle týmu. Celá organizace HBC Kladno má před každou sezonou nejvyšší ambice, což je titul v jakékoliv kategorii. Platí to i u nás v áčku. Postavení pro to máme dobré, druhé místo po základní části je ideální. Uvidíme, jak budou boje v play off vypadat. Cokoliv jiného než titul bude neúspěch. Doba sucha a čekání na titul už je dlouhá. Všichni hráči v kabině lační po titulu a doufám, že to bude na hřišti vidět.

Nemáte pořád v hlavách nečekané loňské vyřazení s Hradcem Králové?

Jak říká náš trenér Drahomír Kadlec, to už je historie. Máme to samozřejmě na paměti, ale spíš se to snažíme přetvořit v pozitivní zkušenosti a emoce. Víme, co bylo špatně, a chceme se z toho poučit. Hlavu si musíme nastavit tak, abychom čtvrtfinále zvládli a udělali první krok.

Ve čtvrtfinále vás čeká Hostivař. Co od této série očekáváte?

Očekávám velkou bitvu. Hostivař v letošní sezoně prokázala, že je to tým, se kterým se musí počítat. Odehráli jsme s nimi na jaře velice vyrovnaný zápas, který jsme otáčeli z 1:3. Bude to především o tom, abychom si pohlídali jejich dva nejnebezpečnější hráče, což jsou Čejka a Kucharčík. Trenéři nám dají taktické pokyny, které na ně budou platit. Bude to jenom o tom, jestli je my budeme dodržovat a budeme k tomu přidávat naši hru, ve které jsme silní. Pokud se tyhle dvě věci sejdou, věřím tomu, že sérii zvládneme.

Před koncem základní části jste se dočkali významného posílení, když k vám přišli hokejisté Petr Patyk a Michail Potěchin. Jaká je to vzpruha před play off?

Příchod těchto dvou hráčů je pro nás určitě posílení. Jsou to rozdíloví hráči, kteří umí dát gól. Nás v play off v předchozích letech trápila nízká produktivita, hodně jsme se nadřeli na gól. Věřím, že v tomhle nám dokážou pomoct. Pomohlo nám to na konci základní části i v tom, že jsme měli rozsáhlou marodku. Asi osm hráčů ze základní sestavy bylo zraněných. V tu chvíli jsme byli rádi, že přišli hráči jejich kvalit.

Vy jste v této sezoně opět začal hrát po dlouhém zranění. Jak jste byl spokojený se svými výkony?

Do spokojenosti je daleko. Když se podívám na statistiky, tak jsem zvyklý na jiný bodový přísun a větší přínos týmu. Na druhou stranu jsem s každou sezonou starší a body dělají jiní hráči. Snažím se týmu pomoci jinak, hlavně bojovností a lídrovstvím. Vzhledem k tomu, že jsem kapitán, mi jde hlavně o to, aby tým šlapal a dělal dobré výsledky. Doufám, že body třeba přijdou v play off. Toho bych si vážil ještě o trošku víc.

