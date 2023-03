Hledali se, až se našli a jeden vyhovuje druhému. Bývalá skvělá reprezentační volejbalistka Kateřina Svobodová, ač žila v Plzni, převzala před lety po dohodě s Milanem Fortuníkem kladenskou klučičí přípravku a vytáhla ji k parádním výsledkům. Vyhovují si navzájem a tak loni tým ovládl krajský přebor i mistrovství republiky starších žáků. Zdá se, že v budoucnu by A tým mužů nemusel spoléhat jen na cizí hráče – Kladnu roste skvělá generace.

Starší žáci Kladna a trenérka Kateřina Svobodová po triumfu v mistrovství republiky. | Foto: volejbal Kladno

Tým byl za svoje výkony v roce 2022 oceněn v rámci vyhlášení Nejúspěšnějších sportovců Kladenska za rok 2022 jako nejlepší kolektiv v kategorii do 15 let. A Kateřina Svobodová je na něj pyšná.

Jako hráčka ještě pod dívčím jménem Jírovcová zářila v pražském Olympu, reprezentačním celku (na ME 1991 byl pátý), zahrála si v zajímavých destinacích ve Finsku, Turecku, Německu – v Drážďanech a dnes slavném Vilsbiburgu. Po konci kariéry dostudovávala, dálkově Vysokou školu pedagogickou a do toho trenérský kurz. A nakonec se stala profesionální trenérkou.

„Doma v Plzni jsem roky trénovala juniorky, hlavně kvůli dceři. Vedla jsem jim tam společně ještě s mojí mámou, ale později začal hrát také syn Vojta. Tehdy jsem však zjistila, že chlapecký volejbal se v Plzni až tak moc dělat nedaří, byť jsem se o to sama pokusila,“ začíná vyprávět příběh, jak se z Plzně dostala do Kladna.

Aerobičky MK dvakrát na podiu. Letos pozvou do Kladna celou republiku

Vyhlášení Sportovce Kladenska 2022 v divadle Lampion.Zdroj: Deník/ Rudolf MuzikaKdyž byl Vojta ve čtvrté třídě a Svobodová získala přesvědčení, že má talent a volejbal ho ohromně baví, vzala telefon a domluvila se s šéfem volejbalu v Kladně Milanem Fortuníkem na spolupráci. „Pomohlo, že jsme se znali z Olympu Praha. Souhlasil, že si vezmu přípravku a že budu jezdit dvakrát týdně na tréninky do Kladna. Rok jsme skutečně jezdili, já i Vojta, a když jsem viděla, že to celé dává smysl, tak jsme se do Kladna přestěhovali,“ usmála se Svobodová.

Kladenské kluky za pět skutečně vypiplala, dnes budete v republice jen těžko hledat šikovnější partu osmáků a deváťáků. Ja už bylo napsáno, loni ovládli kromě krajského přeboru i mistrovství republiky starších žáků, což je jednorázová akce s šestnáctkou elitních týmů. „Tam jsme neprohráli ani jednou. Párkrát jsme měli namále, ale tohle družstvo se od začátku vyznačuje obrovskou bojovností a chutí vyhrávat. Přidali ještě druhé místo z Českého poháru, kde jim v konečné tabulce chyběl na České Budějovice jediný bodík. Každopádně naši společnou pětiletku krásně zakončili. Dala jsem do práce s nimi hodně energie i času a oni mi to takhle pěkně vrátili,“ je ráda trenérka.

Sportovním králem Kladna je Vít Hlaváč. Aplaus pro Františka Pospíšila

Pozor, letos i po odchodu několika kluků do vyšší kategorie má kolektiv našlápnuto opět ke skvělým úspěchům, dokonce i loni stříbrný Český pohár mají možnost pozlatit. „Máme dva body náskok, ale ještě je před námi jeden turnaj, kde se dá leccos pokazit. Snad se to nestane,“ věří sympatická trenérka.

Ta zjistila, že ji práce s kluky baví víc, než s dívkami. „Jsou nejen talentovaní, ale také pracovití. Někdy musím být i rázná, což se mi asi daří, a možná proto mě to s nimi baví víc než s holkami. Mohu být trochu ostřejší, což dívky obvykle nemají moc rády,“ vysvětluje.

A pochvaluje si podmínky, jaké Kladno volejbalistům a volejbalistkám dává. O tenhle krásný olympijský sport je ve městě pořád větší zájem, což také způsobuje jediný větší problém – nedostatek tréninkových ploch. „Na Sportovci roku jsem poslouchala, jak hokejbalisté orodovali za střechu nad hlavou. My bychom zase potřebovali novou halu. Nejen, aby měla vyšší strop a dala se tam hrát mezinárodní utkání, ale hlavně kvůli prostoru pro přípravu. Někdy se těžko vejdeme, když jsme se ještě spojili s holkami. Máme prostě hodně kategorií a tím pádem je také málo trenérů, jeden obvykle musí trénovat až tři kategorie,“ pojmenovala největší starosti volejbalového klubu z Kladna Kateřina Svobodová.

Ona a její kluci si však poradí, slavnostní vyhlášení v divadle Lampion zvládli s grácií stejně jako všechny svoje vypjaté zápasy.