Hokejbalisté se nechtějí vzdát, i když mají týmy odehrány v nejvyšší soutěži třeba jen čtyři utkání jako Kladno. Zažádali prostřednictvím Národní sportovní agentury vládu o výjimku pro extraligu dospělých, která sice nebyla povolena, ale nyní (když je epidemická situace lepší) mají rozhodčí orgány na stole žádost novou. Pokud by prošla, hokejbalisté by možná zkusili soutěž včetně play off dohrát.

Ti Kladenští jsou na to podle Milana Maršnera, člena předsednictva ČMSHbl, připraveni. „Samozřejmě by s tím musely souhlasit všechny kluby. Základní část by se asi zkrátila na polovinu a pak by se navázalo play off. Myslím, že do srpna by mohlo být vše dohrané,“ předesílá kladenský návrh Milan Maršner.

Dodal, že pro jsou i kladenští hráči, při dovolených by pak dostali šanci mladí borci.