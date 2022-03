V soutěži jednospřeží je jednoznačným favoritem Milan Domes. Ten má navíc výhodu, že jeho hlavní soupeřka Markéta Sedlinská, jíž se podařilo na poslední chvíli vyrovnat bodové skóre v žebříčku spřežení, do Královic nedorazí. „Zamíchat pořadím však budou mít příležitost Kateřina Muchová, Lucie Kurková, David Haitl a další. Rozdíly jsou totiž velmi těsné a při poslední soutěži se bude rozdělovat výrazně více bodů než v kvalifikacích,“ upozornil pořadatel finále Zimního jezdeckého poháru Aleš Suchánek.

Také kategorii dvojspřeží vede s 19 body Milan Domes. Jen o bod méně mají Zdeněk Jirásek, Petr Myslík a Petr Vlašic, dva body pak ztrácí Martin Zakršmíd. A právě mezi touto skupinou vozatajů se odehraje pravděpodobně největší souboj o medailové pozice. „Vlašic se Zakršmídem budou mít hned dvojitou šanci uspět, neboť budou zapřahat dva páry koní a započítávat se jim tak bude ten lepší výsledek. Pokud uspějí i s druhým párem, tak navíc oberou své soupeře o jeden bodový příděl,“ vysvětluje Suchánek.

V královské kategorii čtyřspřeží mají Milan Domes a Petr Vlašic shodně 19 bodů. S největší pravděpodobností tak jeden z nich bude i celkový vítěz. Jaroslav Jandl totiž má o pět bodů méně a při účasti pěti čtyřek je těžko může předstihnout. Bude tak muset především obhajovat pozici před Pavlem Hyblerem. Ten na něj ztrácí dva body a pokud by byl o dvě pozice lepší, dostal by se před něj díky finálovému výkonu. „Pátým účastníkem této soutěže by měl být Martin Zakršmíd, ale ten má jen šest bodů,“ podotýká hlavní pořadatel závodního mítinku v Královickém dvoře.

Zajímavý vývoj může nabídnout i nedělní parkurový program. V pony túře vede s 18 body Sofie Romofová, ale jen dva body za ní jsou Karolína Hajšmanová, Anna Urbanová a Eliška Perlíková. Bez šance nejsou ani s 13 body Kateřina Pospíšilová a Adéla Korousová.

V malé túře pro jezdce na velkých koních postupuje do finále s plným počtem 20 bodů Miloslav Příhoda. Pokud nedorazí druhá Klára Hlaváčková, tak nejblíže tomuto loňskému účastníkovi olympijských her v Tokiu je Jan Bardon se součtem třinácti bodů. Jedenáct jich má Miloslav Vítek, deset pak Lukáš Sojka a Kristýna Koutná.

Těžší pozici bude mít Příhoda ve velké túře. V té ho totiž předstihla na poslední chvíli Darina Hochmanová. Ta si připsala dvě vítězství a má tak 20 bodů, zatímco Příhoda o bod méně. Jelikož není přihlášena do finále průběžně třetí Klára Hlaváčková, velkou šanci na stupně vítězů má Jan Bardon. Ten dosud nasbíral 13 bodů.

„Myslím, že nás oba dny čeká velmi zajímavá sportovní podívaná, kdy se pořadí může v nejednom případě zamíchat. Na finálový mítink se již opravdu moc těším a doufám, že v sobotu i v neděli bude tribuna jezdecké haly v Královicích u Slaného zcela zaplněna,“ dodal Aleš Suchánek. Všechny soutěže bude možné sledovat také živě na internetu prostřednictvím televize EquiTV.cz.

Podrobnosti o programu budou publikovány na webu seriálu s adresou www.jezdeckypohar.cz.

Josef MALINOVSKÝ