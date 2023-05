/FOTOGALERIE/ Květen je v rozpuku, a to je čas, kdy se atletika rozbíhá na plné obrátky. Je to vidět i na Sletišti. Pilně se tam trénuje i závodí. A zanedlouho odstartuje i nejvyšší česká soutěž – extraliga družstev. Muži A.C. Tepo Kladno budou obhajovat loňské třetí místo, na nemalé cíle myslí i ženy. Oba kolektivy mají svou sílu a přes zimu se snažily posílit.

Koulař Tomáš Staněk bude jako host pomáhat kladenskému družstvu | Foto: Foto: Ivana Roháčková

Vše podstatné se odehraje už v květnu, kdy se uskuteční dvě základní kola (14. 5. v Brně a 27. 5. v Plzni). Po nich bude znám mistr extraligy. Do zářijového finále mistrovství ČR družstev (2. 9. v Hodoníně) postoupí všechny extraligové týmy, které doplní tři vítězové nižších soutěží. Všechny body z předchozích závodů se smažou, každý tým bude začínat hezky od nuly. Jedná se v podstatě o dvě soutěže, každá bude zvlášť ohodnocena.

Při představení kladenských družstev dejme přednost dámám. „Máme své ambice, nechceme být vzadu jako loni. Na pódium to asi nebude, ale hezký střed tabulky by nás potěšil. Naše výsledky rezonují kladenskou veřejností a starty v extralize jsou pro nás i motivačním prvkem,“ začal své vyprávění vedoucí družstva žen Jakub Kubálek.

Co předvede Haruka Kitaguči?

„Základ týmu je tradičně postavený na odchovankyních. Budeme sázet na dvě Terezy - sprinterku Lamačovou a skokanku Vlkovou. Stejně jako na Nikolu Pöschlovou v tyči a běžkyni Radanu Lapáčkovou. Z České Lípy přestoupila diskařka Kristýna Čechovská. Na hostování přišly všestranné dcery slavného desetibojaře - dvojčata Barbora a Kateřina Dvořákovy. Pomoci by nám měla zkušená oštěpařka Jarmila Jurkovičová,“ pokračoval.

Pravidla povolují nasazení dvou hostů z ciziny do jednoho kola. „V kladenském dresu se už tradičně představí Polka Adrianna Laskowska (za svobodna Szóstak), která dokáže naplno bodovat v dálce a trojskoku. Oporou bude i slovenská kladivářka Veronika Kaňuchová.“

Největší hvězdou je však skvělá japonská oštěpařka Haruka Kitaguči, bronzová medailistka z loňského mistrovství světa v Eugene a celková vítězka seriálu Diamantové ligy. „Její nasazení se bude určovat podle startů na evropských mítincích,“ prozradil Kubálek.

Kladno chce opět bojovat o medaili

Bronzový tým mužů zůstal pohromadě, nedošlo k žádnému odchodu. Navíc je v sestavě další cizinec – slovenský oštěpař Patrik Michalec, který se přiřadil ke svému krajanovi Lukáši Beerovi, jehož disciplínou je skok do výšky.

„Ve stejném sektoru bude závodit i Syřan Majd Eddin Ghazal, který stále předvádí výborné výkony,“ pochvaloval si vedoucí družstva mužů a šéf A.C. Tepo Kladno Jiří Klesnil. „Plný bodový zisk už zařídil vítězstvím na předsunuté chůzi Vít Hlaváč, a to je dobrý základ.“

Kladenskému bossovi se opět podařilo zařídit hostování českého rekordmana v kouli a čerstvého medailistu z halového ME v Istanbulu Tomáše Staňka. „Na jednotlivá kola se budeme domlouvat s jeho trenérem, aby mu domácí soutěž nekolidovala se zahraničními mítinky. Určitě ho ale chceme postavit na zářijové mistrovství republiky, abychom byli v co nejsilnějším složení,“ nastínil Klesnil.

Další finalista z březnového šampionátu v Turecku Matěj Krsek má za sebou jarní soustředění na Kanárských ostrovech a je připravený vyběhnout na své čtyřstovce. „Matěj navázal na výborné výsledky z loňska. Je to jeden z našich nejdůležitějších závodníků, od nějž očekáváme největší bodové přísuny. Zároveň je i jedním z taháků pro červnový mítink Kladno hází,“ připomenul.

Cílem družstva je být zase nahoře. „Chceme uspět a směřovat k medaili. Nebude to ale jednoduché, protože Plzeň, které jsme loni medaili vyfoukli, kádr posílila. Budeme bojovat a uvidíme, na co to bude stačit. Půjdeme to toho naplno od prvního kola. Pro každého atleta je extraligový start dobrou příležitostí zazávodit si v kvalitní konkurenci a získat body do světového rankingu,“ dodal Klesnil.