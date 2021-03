Máte před sebou halové mistrovství Evropy. Jak se na něj těšíte?

Do Toruně se moc těším i přes to, že halovou sezonu nemám moc v oblibě. Bude to moje již druhá halová Evropa, tak doufám, že zužitkuji zkušenosti z minula a dopadnu lépe. V hale, kde se závodí na malém ovále, hraje velkou roli taktika a tam se mám ještě pořád co učit.

Jaká byla příprava na evropský šampionát? Byla v něčem jiná v této covidové době?

Vlastně úplně normální. Koronavirová doba nám sportovcům dala příležitost soustředit se v přípravě jen na sport, protože nic jiného se dělat nedalo. Skoro celý podzim jsme strávili na soustředění na Šumavě. Tam jsme se cítili před covidem bezpečně schovaní. Do haly na pražském Olympu, kam chodíme v zimě trénovat, jsme dostali výjimku. Mohli jsme tak podstatnou finální přípravu absolvovat v teple a ve skoro prázdné hale, kde nám nikdo nepřekážel.

Jaké jsou vaše vyhlídky na jeden z vrcholů sezony?

Věřím, že jsem vyladil formu směrem k mistrovství Evropy správně, a tak bych tam chtěl předvést co nejlepší výsledek. Na co to bude stačit si netroufám odhadovat, hala je nevyzpytatelná.

Asi se dá předpokládat, že konkurence nebude letos tak obrovská. Vzroste tím vaše šance na dobré umístění?

Ba naopak konkurence je letos obzvlášť vysoká. I přes to, že závodů bylo pomálu, běhaly se letos v Evropě neskutečné časy. Já jsem si sice letos vylepšil halový osobní rekord o téměř vteřinu, ale konkurence nespí.

Co vás při tréninku nejvíce baví a na co se opravdu netěšíte?

Těší mě, že jsme teď dobrá parta. Daří se nám a vzájemně se ve svých cílech podporujeme. To, co mě teď na trénincích nebaví je neustálá nejistota. Nejistota, jestli budou nějaké závody, bude možnost se připravit v adekvátních podmínkách, odcestovat na soustředění.

Vy se můžete těšit z bronzu ze světové univerziády z roku 2019 nebo jste finalistou mistrovství Evropy 2018. Který úspěch berete jako váš dosud nejlepší?

Nepochybně finále mistrovství Evropy. Atmosféra při závodě před téměř vyprodaným berlínským stadionem byla neskutečná. Dneska to zní jako scifi, ale doufám, že se tahle doba brzy vrátí a budu moci tento pocit znovu zažít.

Nyní jste těsně před mistrovstvím Evropy. Jaký bude váš program po něm?

Vyrazím domů za rodinou, kam jsem teď moc často nejezdil a oslavíme mé narozeniny. Od půlky března pak máme naplánované soustředění v Jihoafrické republice. Pokud to situace dovolí, měl bych tam ladit formu na letos snad již konečně olympijskou sezonu.

Lukáš HODBOĎ

Bydliště: Nymburk

Narozen: 2. března 1996

Zaměstnání: Ministerstvo obrany (ASC Dukla Praha) / Vysoká škola ekonomická v Praze (obor Informační systémy a technologie)

Znamení: Ryby

Záliby: Snowboarding, wakeboarding

Oblíbené jídlo: ovocné knedlíky

Oblíbené pití: Kofola

Oblíbený film: Prefontaine

Oblíbená hudba: Jungle -Time