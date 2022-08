„Bylo to pro mě pochopitelně veliké překvapení. Ono je to totiž tak, že se štafeta na Evropu dostala díky času juniorského týmu, což lze přeložit tak, že juniorky mají rychlejší čas než dospělé kolegyně. Díky tomu mě do Mnichova asi nominovali,“ vypráví závodnice A. C. Tepo Kladno.

FINÁLE UNIKLO KURIÓZNÍM ZPŮSOBEM

Lamačová se sice nepovažuje za top sprinterku. Její hlavní disciplínou je dvoustovka. Jenže situaci zkomplikovalo zranění některých dívek, takže čtveřice se bude skládat až v dějišti ME a usměvavá hnědovláska je přesvědčená, že do dění šampionátu aktivně zasáhne.

V Cali zažila s parťačkami ze štafety kuriózní a zároveň hořkou zkušenost. Z rozběhů měly Češky na osmém místě na tisícinu stejný čas jako Švýcarky, a protože tam nemají devítidráhu jako na některých velkých akcích, řešilo se to dost netradičně.

VELKÁ ŠANCE PRO MLADOU HOLKU

„Nakonec v náš neprospěch rozhodl los. Na dva papírky se napsala jména zemí a delegát vytáhl Švýcarsko, které tak postoupilo do finále,“ krčí rameny svěřenkyně trenérky Hany Větrovcové.

Původně měla talentovaná atletka na období po návratu z Kolumbie jiné plány. Chtěla si najít zájezd last minute a někam vyrazit, to teď ale musí počkat.

„Návrat z Cali byl náročný. Nespala jsem snad dva dny. Časový rozdíl byl sedm hodin, pocítila jsem jet lag. Pár dní jsem odpočívala, ale už zase trénuju,“ přiznává.

Ale zpět k šampionátu starého kontinentu. „Jsem mladá holka, a tak nominaci do Mnichova vnímám jako velkou šanci. Je to dospělácké mistrovství Evropy a to už je vysoká kvalita. Těším se moc,“ culila se.

