Pod hlavičkou Draci Kladno odehrála parta hokejbalistů z Kladenska, Rakovnicka a také Ústecka a dokonce některých Slováků skvěle tradiční velký turnaj v Jihlavě - Vrťas Cup 2024. Kluci došli nakonec až do finále, teprve tam je zastavil konečný vítěz Ježci Heřmanův Městec.

Draci Kladno obsadili na turnaji v Jihlavě druhé místo. | Foto: se svolením M. Schnaubelta

Vyrazili v pátek po šichtě, večer pojali jako stmelovací, ale stmelovali se rozumně, a tak druhý den vyrukovali na Vsetín ostře a porazili ho 4:0. Když poté Draci vyprovodili pořádající Jihlavu výsledkem 6:2 a Eagles Brno 3:13, bylo jasné, že jsou mezi favority turnaje.

Zvlášť když oprášili někdejší slávu brankáře Jakuba Lva. Kdysi chytával extraligu za Kladno, pak hokejbal v Novém Strašecí. A přestože na sobě neměl výstroj deset roků, chytal úžasně. Právem ho organizátoři vyhlásili nejlepším brankářem turnaje. „Podle mě není možné, že tak dlouho nechytal, protože některé zákroky vypadaly spíš tak, že maká a trénuje každý den. Klobouk dolů před ním,“ říkala pro změnu velká opora útoku Milan Schnaubelt, hráč extraligového Kladna.

Jeho Drakům se dařilo také v neděli. V posledním duelu skupiny porazili České Budějovice 3:1, navíc ušetřili síly, protože jejich čtvrtfinálový protivní Lužinští srdcaři zápas s nimi skrečoval.

Semifinále bylo těžké. Proti Drakům stanul znovu Vsetín, ale oproti zápasu ve skupině kousal víc. Kladno nakonec vyhrálo 4:2, ale ve finále proti Heřmanovu Městci už nenašel tým dost sil a po velkém boji podlehl 0:1.

Kdo všechno v sestavě Draků exceloval? O brankáři Jakubu Lvovi už řeč byla, v obraně se střídali David Pavlík, Ladislav Bendl, Dan Adámek, Boris Rebro, Miroslav Rózsa, Miroslav Malinovský a Peťo Peťkom v útoku pak Michal Javůrek, Michal a Milan Schnaubeltovi, Lukáš Lev, Adam Pulec, Tobiáš Parkman, Wilo Lakatoš, Páli Peťko a Lukáš Nagy.

„Chci poděkovat hlavně klukům ze Slovenska, že nám přijeli pomoc a hlavně celému týmu za krásné druhé místo. Turnaj byl kvalitně obsazen, nastoupilo v něm dost hráčů z první ligu a dalších soutěží, takže to mělo náboj a úroveň. Pořadatelům patří velké díky za to, jak vše zorganizovali a připravili,“ dodal Milan Schnaubelt.

Těší se už na extraligu

Milana Schnaubelta a jeho Kladno čeká už tuto sobotu zahájení jarní části extraligy. Kladno přivítá Dobřany, na jejichž hřišti před týdnem zvládlo zápas Českého poháru, teď půjde o body do tabulky nejvyšší soutěže.

„Těším se moc! Měli jsme kvalitní přípravu pod vedením spoluhráče Petra Adama, u něhož je vidět, že ví, co dělá a umí poradit. Výživné bylo také soustředění v Mostě, ale odmakali jsme ho na sto procent a já osobně se cítím fyzicky připraven výborně. A myslím, že také ostatní, což ukázala také prověrka v Dobřanech, kde jsme byli fyzicky lepší než domácí,“ hlásí Milan Schnaubelt.

Jeho tým je po podzimu v tabulce šestý, ale na třetí místo má ztrátu pouhých tří bodů a určitě se bude chtít posunout výš. „Herně jsme na tom dobře, jen musíme zapracovat na koncovce, abychom v jarní části byli stoprocentní. Každopádně se už těšíme až začneme opět bojovat za Kladno. Chceme jít do play-off z co nejlepšího místa,“ je Schnaubelt bojovně naladěn.

Reprezentace svoje dveře (zatím) neodemyká

Ač Schnaubelt patří mezi nejlepší české útočníky, reprezentace se ho už nějakou dobu netýká, pardubický trenér Jiří Mašík mu vyčítá některé excesy z minulosti. Turnaj v Plzni se tak o víkendu týkal jen jeho spoluhráčů z Kladna, kmenových Rakovničáků Lukáše Gerlicha, Jana Pospíšila a Ondřeje Pražáka. Plus Jaromíra Markytána, ten v Kladně hostuje z jižních Čech.

„Mrzí mne, že pozvánka zase nepřišla, ale nic nezahazuji za hlavu. Soustředím se hlavně na to, abychom měli výsledky s Kladnem, abych byl co nejvíc prospěšný týmu a pomohl mu co nejvíc to půjde mými výkony. A jestli pak pozvánka přijde, tak přijde, a když ne, svět se nezboří. Já se budu připravovat co nejlépe to půjde, abych byl fit, a když se trenér reprezentace ozve, tak určitě rád pojedu na kemp porvat se o dres české reprezentace. Když ne, budu si užívat volný čas se svou rodinou,“ dodal Milan Schnaubelt.