Největší turnaj v České republice odstartoval v sobotu a týmy spolu soupeřily ve dvou skupinách, ze kterých se vítězové kvalifikovali rovnou do semifinále. Prvenství obhajovala Jihlava, která útočila na zlatý hattrick. Bronz pak přicestoval obhajovat celek z Moravy – HBK Vsetín. Kladno dorazilo i s extraligovými Milanem Schnaubeltem a Jiřím Hrabárem a posílili ho i někteří borci ze slovenské extraligy.

Nejvíce zamotaná byla „skupina smrti“, ve které hrála také domácí Jihlava. Pozdější finalisté Hostivař a Kladno z ní postoupili s odřenýma ušima. Hostivař šla dokonce ze skupiny jen o lepší skóre! Ve druhé skupině slavilo poměrně hladký postup Brno, příjemným překvapením byl Výběr Vysočiny.

Play-off nabídlo další dramatické zápletky. Nejprve posílené Kladno otočilo slepenými góly v druhé polovině zápasu první čtvrtfinále proti Vsetínu. Poté Hostivař vyřadila až po samostatných nájezdech Výběr Vysočiny. Semifinále bylo gólově také velmi atraktivní, když zvládla Hostivař přestřelku proti domácí Jihlavě v poměru 4:2, a tak jí vrátila porážku ze skupiny (0:3). Ve druhém semifinále si pak Kladno otevřelo střelnici proti Brnu 6:2.

Finálový zápas odstartoval čestným vhazováním legendární útočník SK, dlouholetý kapitán, držitel několika individuálních ocenění, bývalý reprezentant a vítěz Extraligy – Roman Smutný. mimochodem pomáhal k mistrovským titulům i kladenské Habešovně.



Vrchol turnaje pak byl jasnou záležitostí loňského finalisty 1. ligy z Hostivaře, který přejel Kladno 5:0! Kladnu v cestě na pomyslný Olymp nepomohlo mohutné posilování o extraligové hráče Kladna ani reprezentanty Slovenska. Naopak Hostivař žila jihlavskou pohádkou, kdy v sobotu tým na pokraji vyřazení došel trnitou cestou až k zisku putovního poháru.

„Hrála tu spousta kluků z Extraligy, slovenské soutěže, k vidění byli také reprezentanti, takže to tu úroveň posunulo opět o něco výše,“ hodnotí turnaj Petr Král. „Celkově myslím, že se nám akce vydařila. Vyšlo pěkné počasí, hrálo se v duchu fair – play a každý z účastníků to může hodnotit jako kvalitní zimní přípravu. Z pohledu Jihlavy, chtěli jsme tu hrát finále a obhájit prvenství, ale postup z prvního místa v tak těžké skupině a následné třetí místo bereme také jako úspěch,“ má jasno kapitán SK. „Já bych chtěl moc poděkovat všem týmům, které dorazily na turnaj a doufám, že se tu opět za rok sejdeme,“ dodal na závěr.

Kvalitní obsazení turnaje pak podtrhnuli samotní účastníci – SK Jihlava – vítěz 2. ligy Morava-Jih, HBK Vsetín – vítěz 2. ligy Morava-Sever, HBC Hostivař – finalista 1. ligy. V dresu Kladna pak zasáhli do hry reprezentanti ČR a SVK Milan Schnaubelt, Marian Mikulčík a Petr Kovačič. V barvách Hostivaře pak hráči z juniorské reprezentace jako Jiří Vaniš, Samuel Kucharčík nebo Ondřej Kubeš. Za domácí Jihlavu se na hřišti proháněli vítězové Extraligy z Kert Parku Jan Blaško a Jan Střecha.

„Děkujeme všem partnerům celé akce, městu Jihlava, pivovaru Ježek a sportovnímu klubu. Bez jejich podpory by nebylo možné tak velkou událost uspořádat,“ má jasno předseda hokejbalu Libor Doležal.

Sestřih z turnaje můžete najít na YouTube.

Draci Kladno jsou turnajový tým, který byl založen v lednu 2016. Hráči, kteří tvoří tým jsou protkáni všemi hokejbalovými soutěžemi. Jedná se o skalní jádro týmu, které se vždy doplní. "Objíždíme turnaje po celé republice. Máme za sebou Litoměřice, Jihlavu, Kladno, Liberec, Prahu a další," přiblížil tým jeden z hráčů Ladislav Bendl.

Letos Kladenští složili tým z poloviny ze slovenských opor, které měly zájem si za ně zahrát. Do turnaje šli Draci s cílem dojít co nejdále. S Jihlavou po úporném boji prohráli 1:2 a zranila se jedna ze slovenských opor. Po zápase proběhla v kabině hecující rozmluva. Draci upravili formace a Hostivař po tuhém boji zdolali 2:1. Ve třetím zápase jim byl soupeře tým J.V.S.K. Pribyslavice. Po první půli prohrávali 0:3, jenže o přestávce se mužstvo vyhecovalo a ve druhé polovině stihlo alespoň vyrovnat. "Do posledního zápasu jsme vtrhli aktivně a proti Lužickým srdcařům zvítězili 5:0," popisoval Bendl, jehož tým do vyřazovacích bojů přijela rovnou z reprezentačního kempu posílit extraligová dvojice z Kladna Schnaubelt - Hrabár.

Ve čtvrtfinále Draci narazili na silný tým ze Vsetína. Soupeř na ně vletěl a brzy vedl 1:0, To Kladeňáky vyburcovalo k větší koncentraci a brzy vyrovnali. Poté už drželi otěže ve svých rukou a vyhráli 5:1.

Do semifinále jim los přisoudil další z výborných týmů - Bulldogs Brno B. Draci ztratili vedení 2:0, jenže pak zabrali na plné otáčky a vyhráli 6:2. "Do finále s Hostivaří jsme dali zbytek sil, ale na výhru to nestačilo. Mladý a houževnatý tým z Hostivaře nás porazil 5:0. V prvních chvíli po finále zavládlo mírné zklamání po prohraném duelu, ale na tak kvalitním turnaji skončit na druhém místě je krásný výsledek. Proto jsme spokojeni a na léto se připravujeme na další turnaje. Chceme na Kladně uspořádat 2. ročník Dragon Cupu a chystáme se na turnaj do Liberce a Prahy," dodal Ladislav Bendl.

Nejlepší hráči turnaje:

Útočník: Jan Střecha (Jihlava)

Obránce: Ondřej Kubeš (Hostivař)

Brankář: Jiří Varga (Lužinští srdcaři)

Konečné pořadí:

1. HBC Hostivař

2. HBC Draci Kladno

3. SK Jihlava

4. BHK Bulldogs Brno “B“

5. Výběr Vysočiny

6. HBK Vsetín

7. Lužinští srdcaři

8. HBC Autosklo H.A.K. Pardubice “C“

9. J.V.S.K. Slza Přibyslavice

Sestava Kladna: Merta - Barinka, Miklas, Zakovič, Zápotocký, Sekeráš, Paiskr, Vávra - Janik, Cifranič, Čambalik, Mikulčik, Tóth T., Javůrek, Bendl, Schnaubelt, Hrabár, Volkán.

Výsledky:

Skupina Bernard:

HBC Draci Kladno – SK Jihlava 1:2

J.V.S.K. Slza Přibyslavice – Lužinští srdcaři 2:2

HBC Hostivař – HBC Draci Kladno 1:2

SK Jihlava – J.V.S.K. Slza Přibyslavice 1:0

Lužinští srdcaři – HBC Hostivař 1:1

HBC Draci Kladno – J.V.S.K. Slza Přibyslavice 3:3

SK Jihlava – Lužinští srdcaři 1:1

J.V.S.K. Slza Přibyslavice – HBC Hostivař 0:6

Lužinští srdcaři – HBC Draci Kladno 0:5

HBC Hostivař – SK Jihlava 0:3

Skupina Ježek:

Výběr Vysočiny – HBK Vsetín 3:2

BHK Bulldogs Brno “B“ - HBC Autosklo H.A.K. Pardubice “C“ 7:0

HBK Bulldogs Brno “B“ – HBK Vsetín 2:1

HBC Autosklo H.A.K. Pardubice “C“ – Výběr Vysočiny 1:2

HBC Autosklo H.A.K. Pardubice “C“ – HBK Vsetín – 1:3

Výběr Vysočiny – HBK Bulldogs Brno “B“ 0:1

Skupina o umístění:

J.V.S.K. Slza Přibyslavice – Lužinští srdcaři 2:2

J.V.S.K. Slza Přibyslavice - HBC Autosklo H.A.K. Pardubice “C“ 2:3

HBC Autosklo H.A.K. Pardubice “C“ – Lužinští srdcaři 2:7

Čtvrtfinále:

HBC Draci Kladno – HBK Vsetín 5:1

Výběr Vysočiny – HBC Hostivař 3:4 sn.

Semifinále:

SK Jihlava – HBC Hostivař 2:4

HBK Bulldogs Brno “B“ – HBC Draci Kladno 2:6

O 3. místo:

SK Jihlava – HBK Bulldogs Brno “B“ 2:0

Finále:

HBC Hostivař – HBC Draci Kladno 5:0

Petr Král, Rudolf MUZIKA