Kladenské Cats splnily jasně daný úkol - vyhrát krajský přebor. Trenér Petr Klár čekal, že se budou muset o kvalifikaci více rvát. "Vůbec jsme nevěděli, jakou kvalitu soutěž má a jaký jsme poskládali tým. Holky jsem neznal, a proto bylo pro mne překvapivé, že jsme byli tak suverénní," řekl kouč, jenž byl v nedávné minulosti několik sezon asistentem Orlů v extralize.

Ženy Kladna zaváhaly až v závěru, kdy dvakrát podlehly. Bylo to v utkáních, ve kterých před vrcholem sezony odpočívaly opory.

Klár si dobře uvědomuje, že pokud neuspějí v baráži, primát v přeboru nic neznamená. Tým už dobře poznal, přesto stále neví, jakou kvalitu opravdu má, protože odehrál minimum těžkých utkání. "Bude to složitější. V baráži budou vítězové přeborů a celky z druhé ligy. Výhodou je, že kvalifikace bude u nás," konstatoval.

Spoléhat bude na nahrávačku Kristýnu Čermákovou, jež má zkušenosti z extraligy, a také na smečařku Elišku Davidovou, reprezentantku v beach volejbalu, která hrála i Světovou sérii a teď je tmelícím článkem kladenského týmu. "Když není na hřišti, tak je to daleko složitější," přiznal Klár s tím, že tahounka družstva umí hru zklidnit, nedělá chyby a skvěle přihrává. "Je přirozeným lídrem, podobně jako kdysi u mužů Borek Fokt," podotkl kouč, jenž má v Českém volejbalovém svazu na starosti celou ženskou sekci a k tomu reprezentaci kadetek.

Nesmírně ho těší, že jádro týmu tvoří odchovankyně Kladna, které se postupně vrací z vyšších soutěží do rodného klubu. Dobře je zná Klárova kolegyně z trenérské lavičky Irena Pokorná.

Pokud se podaří o víkendu postoupit, mohou mezi Cats přijít další odchovankyně. A co víc, mezi kadetkami je hromada šikovných hráček, které budou brzy šlapat na paty zkušenějším.

"Do budoucna má družstvo obrovský potenciál," prohlásil vedoucí týmu a dalších z těch, kteří ho tvořili, Vladimír Bednář, a podotkl, že kladenské ženy mají kvalitní zázemí, tudíž by ligová soutěž jejich podmínkám vyhovovala. Pokud by se podařilo postoupit do ligy, bylo by to poprvé v historii ženského volejbalu v Kladně.

Cats mají zatím dobře nakročeno, ale jak řekl Bednář, holubi se počítají až po honu, který začíná o víkendu. Dějištěm baráže bude sportovní hala ležící naproti kladenské poliklinice.

