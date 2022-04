Probuzení přišlo až chvíli před koncem druhého dějství, kdy výborného domácího gólmana Jirotku prostřelil obránce Hostivaře.

V té chvíli jakoby kladenské motory teprve naskočily, Schnaubelt bleskově z přesilovky vyrovnal a v nástupu do poslední části Hrabár pěknou střelou strhl vedení na stranu favorita. Pak ještě pálil přesně Schnaubelt a do prázdné Kohout, a protože jejich tým udržel na uzdě vynikající pražské duo Čejka – Kucharčík, zajistil si v sérii po výhře 4:1 první bod. „Musíme dělat co nám radí trenér: střílet co nejvíc do brány. Bolí to tam ale hezké góly budou v play off padat těžko,“ řekl jeden z hrdinů utkání Milan Schnaubelt, který se v závěru neváhal poprat po ataku na nejlepšího hráče zápasu, brankáře Jana Jirotku.

Ten chytal výtečně i v nedělní odvetě, ale tam už jeho výkon byl potřeba méně. Kladeňáci totiž uchopili zápas úplně jinak a po první třetině vedli 5:0! Dva góly dal ex-hostivařský Potěchin a dokonce hattrick nastřílel kanonýr Dominik Barnošák. Tentokrát to byl on kdo dostal cenu pro nejlepšího hráče utkání, které na hokejbalových zápasech odměňuje někdejší hráč Zdeněk Dědek svými sladkými a přitom zdravými specialitami.

I jemu se musel zápas líbit, domácí ho v klidu kontrolovali až do polední třetiny, kdy se za stavu 8:2 začalo až příliš jiskřit a přišly další potyčky. Dokonce i junior Frolík se zapojil a protože vyhrál, sklidil aplaus. „Druhý zápas byl o něco snadnější, protože jsme na ně vletěli a dali v první třetině pět gólů. Pak už jsme hru kontrolovali,“ říkal Dominik Barnošák s tím, že Kladno nechce sérii proti snaživému soupeři protahovat. „Jedeme tam vyhrát. Hostivař je výborný mladý tým, ale my máme svou kvalitu a budeme chtít ukončit sérii,“ dodal.

Bohužel už to bude bez dalšího elitního ostřelovače Jaroslava Procházky. Ten si hned v prvním utkání poranil ruku a bude měsíc mimo. Zranil se i Šíma, Pražák a Prokop zatím do série kvůli zranění vůbec nezasáhli. I proto je dobře, že trenér Drahomír Kadlec povolal na play off hokejové posily, už zmíněného Michaila Potěchina a Petra Patyka. Oba hrají výborně a v neděli dali po dvou gólech.