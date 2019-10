Pro jednoho ze střelců týmu, sedmadvacetiletého Dominika Barnošáka, byl hlavně sobotní zápas hodně specifický, protože z Karviné pochází a většinu protihráčů tak výborně zná. Vždycky dobře naložený pořez z polského pomezí si dokonce zahrál v létě na vsetínském Stoupa Cupu za polský národní tým, kde mu říkají Drtikole. Příhodné přirovnání…

Takže pane Drtikole, jaký byl ten zápas proti svým?

„S Karvinou to byl těžký zápas. Na to, že vyjížděli brzy ráno a museli být po cestě unavení, tak hráli velmi dobře. Hlavně na brejky a to se nám hraje vždycky špatně. Nicméně chtěli jsme za víkend šest bodů a s Karvinou jsme k nim udělali první krok.

Vy máte v Karviné hodně kamarádů, že? I když jste do Kladna přišel z Třince…

Já z Karviné pocházím, takže spoustu kluků z týmu výborně znám. Vesměs všechny a jsme přátelé. Rivalitu máme také, to je jasné, ale jen na hřišti, tam po sobě jdeme. Po zápase vychladneme, většinou u nějakého piva (smích). Tentokrát si užívali jen oni po cestě zpátky, psali mi z dálnice. V neděli už nehráli, takže byli v pohodě.

S některými jste se dokonce pro Deník vyfotil…

Mám ty kluky rád. Jak Martina Římana, s nímž jsem hrával i v Třinci, tak Standu Žídka, společně jsme hrávali i hokej. Kamarádi!

V Kladně nejste zase tak dlouhou dobu, přesto začínáte patřit k nejdéle sloužícím. Tým se mění, přicházejí nové a nové tváře, co vy na to?

Podle mě moc dobrá věc. Někde musí získat zkušenost a lepší se jim to povede u nás než jen v juniorce. Je to krok do budoucna a podle mě předvádějí skvělé výkony!

O víkendu vedle vás hrál Milan Schnaubelt, i on se vrací do reprezentační formy, jaké to s ním bylo?

Hráli jsme spolu už loni, jsme na sebe zvyklí a víme, co jeden od druhého má čekat. Limituje ho jen počet zranění, na ta dost trpí. Je ještě takové tintítko (smích) ale jinak nesmírně platný hráč, moc rád vedle něj hraju.

V obou víkendových zápasech jste splnil svou hlavní roli v týmu a skóroval. Spokojen?

Jsem rád. Já se musím tlačit do brány, do střely. Je to můj úkol a i trenér Kadlec mi říká, abych nic nevymýšlel a tlačil všechno na bránu.

Když jsme u trenéra Kadlece, ten byl spokojenější s výkonem proti Dobřanům, za sobotu vás všechny věru nechválil. Nepodcenili jste trochu Karvinou?

To ani ne, spíš někdy takový zápas v sezoně přijde, že se úplně nedaří. Přesto jsme udělali tři body, což je hlavní. Nedělní zápas nám sedl víc a pro oko fanouška to snad také bylo.