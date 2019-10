Kouč Kanonýrů Jan Pazdera, podle něhož tým podlehl atmosféře vytvořenou fanoušky Brna, mínil, že o ztrátě bodu rozhodla první třetina.

„Ve hře do otevřené obrany bylo Brno rozhodně lepší. Navíc ovládlo prostor v našem velkém brankovišti, odkud dokázalo dát téměř všechny branky,“ řekl s tím, že jeho celku nefungují přesilovky. „Díky jim jsme i přes špatný úvod mohli pomýšlet na výhru za tři body,“ podotkl.

Jeho protějšek Jiří Bořecký řekl, že se Gullivers nemají za co stydět. „Stanovené taktiky jsme se drželi, co to šlo. Postupně nám ale vzhledem k okleštěné sestavě docházely síly,“ prohlásil.

Už ve středu 16. října hraje Kladno tzv. School Game. V hale u Sletiště vyzvou v 10 hodin před 800 kladenských školáků druhý Chomutov!

Z klubu zaznělo: Věříme, že nám vytvoří bouřlivé prostředí, že je florbal nadchne a přijdou si ho třeba osobně vyzkoušet, ale taky se na tribuně v nich probudí hrdost k městu jako takovému.“

Brno – Kladno 4:5 pp

Branky: 3. Házy, 15. Novák, 19. Ulman, 28. Foret – 2. Janda, 8. Louvar, 28. Trofimov, 38. Skuhrovec, 61. Vyloučení: 3:1, využití 0:1. Třetiny: 3:2, 1:2, 0:0 – 0:1.