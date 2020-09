Ve středu 16. září máte jedinečnou příležitost vidět na kladenském Sletišti závodit přední atlety nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Po triumfu na Zlaté tretře účast potvrdila i oštěpařka Barbora Špotáková, která se původně bála poraněných achillovek, ale po triumfu v Ostravě řekla, že jsou v pořádku a do Kladna dorazí.

A další borci?

HOD DISKEM

V hodu diskem se představí loňská vítězka světové univerziády z italské Neapole Daisy Osakue, jejíž osobní rekord činí 61,69 m. Daisy je taktéž držitelkou italského národního rekordu do 22 let.

HOD OŠTĚPEM

Z Moldavské republiky do Kladna dorazí vynikající oštěpař Adrian Mardare, který čerstvě na mítinku v Männer hodil 84,41 metru! Dostal se tak ve světových tabulkách před našeho Jakuba Vadlejcha a je aktuálně 9. na světě! Adrian je mimo jiné loňským vítězem univerziády z italské Neapole, finalistou mistrovství Evropy v Berlíně a účastníkem mistrovství světa v Londýně. Jeho osobní rekord činí 84,43 m.

V sektoru oštěpařů uvidíme závodit i například slovenského borce Patrika Michalce, jehož osobní rekord je 72,10 m.

SKOK DO VÝŠKY

Ve skoku do výšky přijede potrápit své soupeře Norbert Kobielski z Polska. Ten je bronzovým medailistou z mistrovství světa do 22 let (U23) v roce 2019 a v letošním roce mu patří výkonem 228 cm 9. místo na světě. Norbertovým osobním maximem je pak 229 cm.

Ve výšce mu zcela jistě bude zdatně sekundovat Adrius Glebauskas z Litvy (osobní rekord 229 cm), ale také český výškař Marek Bahník (osobní rekord 222 cm).

Za týden na Sletišti bude zkrátka k vidění parádní atletika, na kterou vás pořadatelé srdečně zvou.

Vstup bude zdarma a přijdete-li i s dětmi, pak i pro ně je program již zajištěn.

Zdroj: AC Tepo Kladno

Jitka ŠVIHÁLKOVÁ