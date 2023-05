Atleticky to v Brně vůbec nevypadalo. Zimu, vítr a déšť závodníci nemilují. Ovšem kladenské týmy se v nedělních bojích s nepřízní počasí a soupeři neztratily. V extralize družstev obsadily čtvrtá místa a jejich členové získali osm prvenství.

Koulař David Tupý (vlevo s Petrem Procházkou) se v Brně postaral o jedno kladenské vítězství | Foto: archiv Deníku

Pro pravdivost tohoto tvrzení je však třeba dodat, že Vít Hlaváč zvítězil v předsunutém chodeckém závodě na 20 kilometrů už v dubnu.

„Jedná se o kladenský úspěch,“ shrnul vystoupení šéf A.C. Tepo Kladno a vedoucí družstva mužů Jiří Klesnil. „Ze závodního hlediska šlo spíš o to, aby se někdo zkraje sezony nezranil, a to se povedlo“ doplnil ho Jakub Kubálek, který má na starosti ženskou sekci.

Ženám pomohly sestry Dvořákovy

Dejme přednost dámám. O tři výhry se postaraly hostující cizinky - slovenská kladivářka Veronika Kaňuchová a Polka Adrianna Laskowska v dálce a trojskoku. O čtvrtou se zasloužila mladičká běžkyně Radana Lapáčková v závodě na 3000 metrů překážek, v němž těsně zaostala za limitem na juniorské ME.

„Děvčata předváděla očekávané výkony nebo ještě o kousek lepší. Byly i hrdinkami posledních pokusů. Lasowska tak vyhrála dálku a oštěpařka Jarmila Jurkovičová se dostala v závěru na čtvrté místo,“ chválil Kubálek.

Body za druhé místo přidala spolehlivá tyčkařka Nikola Pöschlová. „Velice nám pomohly sestry Dvořákovy. Šestadvacetiletá dvojčata Barbora a Kateřina získala spoustu bodů a ve druhém kole mají chuť se ještě víc zapojit,“ zmínil dcery slavného desetibojaře, které v této sezoně na Sletišti hostují.

V Plzni budou černým koněm

Do druhého kola, které se za dva týdny uskuteční v Plzni a určí konečné pořadí extraligy, vstoupí kladenské ženy v nadějné pozici. „Nečekal jsem, že budeme těsně pod pódiem. A proto věřím, že když se ještě posílíme a budeme kompletní, můžeme družstva před námi hodně pozlobit. Řekl bych, že budeme černým koněm,“ prorokoval Kubálek.

V mužích se zrodila dvě premiérová vítězství Kladeňáků. V kouli si vytvořil David Tupý výkonem 18,71 metru osobní rekord a ve stýplu nenašel Marián Dražan přemožitele. A to navzdory tomu, že při náběhu do posledního kola zavadil přetahovou nohou o břevno překážky a upadl.

„Byla to hrozná rána, ale rychle vstal, otřepal se, dokázal se vrátit do čela a proběhnout první cílem,“ popisoval Klesnil obdivuhodný výkon Dražana. „Má naražené koleno a obrovskou modřinu. Moc nemůže chodit, ale mělo by to vyřešit pár dní klidu.“ Dražan také přišel o limit na juniorský šampionát, ale kdyby neupadl, určitě by si pro něj doběhl.

Členové štafet si pořádně zaběhali

Díky Matěji Krskovi a Danovi Leharovi triumfovala čtvrtkařská štafeta. Ve stejném složení běželi i krátkou štafetu, přičemž prvně jmenovaný byl třetí na dvoustovce a jeho parťák na čtyřstovce. S nimi všechno odtáhl i překážkář Tomáš Dvořák. S další porcí bodů přispěl univerzální vrhač Miroslav Pavlíček.

„Dopadlo to podle předpokladů. Příště by nás měl v kouli posílit Tomáš Staněk, což by byl výrazný bodový nárůst. Doufám, že se nám povede ještě pár dalších věcí a třeba to vyjde na třetí místo. Možné to je,“ dodal Klesnil.