První esportový turnaj ve hře UFC4 MMAsters E-League pod taktovkou hvězd MMA Davida Dvořáka a Patrika Kincla ovládl slovenský hráč Assasinaudithore, který udržel svou neporazitelnost z kvalifikací a ani v SUPER-FINÁLE nepoznal přemožitele. V exhibičním “extra-roundu” si na něj nepřišel ani vášnivý hráč Kincl.

Kvůli pandemickým omezením musel slovenský borec jako jediný hrát on-line, ostatní hráči zápasili v ringu známého kladenského Hakim-gymu a mohli si vychutnat nezaměnitelnou atmosféru a opravdové propojení bojového sportu s tím elektronickým.

Kincl s Dvořákem jejich fighty komentovali ze studia v živém streamu. „Turnaj byl super. Nějakou dobu jsem se na něj připravoval. Hodně mě mrzí, že jsem kvůli opatřením nemohl přijet, musel hrát z domova a přišel jsem o setkání s českými MMA hvězdami. Snad si to příště, až bude situace lepší, vynahradím. I tak jsem se dost bavil. Díval jsem se zpětně na reakce Patrika Kincla a dost jsem se u toho nasmál,” přiznal šampion Assasinaudithore.

David Dvořák: Komentování videohry je oproti reálnému MMA velká změna

„Je škoda, že tady nemohli být úplně všichni borci, zrovna vítěze Assasina bych rád poznal osobně. Akci jsem si moc užil, komentování videohry je oproti reálnému MMA velká změna, ale po pár zápasech jsme si s Patrikem zvykli. Vždycky mluví hlavně on, nějaký prostor mi nechal,“ říkal po skončení turnaje David Dvořák, zápasník z první světové desítky UFC, jehož čeká další zápas v květnu. „Soupeře nemohu potvrdit, o nějakém jménu se spekuluje. Jsem přesvědčený, že vyhraju a pokud se to všechno povede, chtěl bych do konce roku stihnout zápas ještě s Timem Elliottem.“

Patrik Kincl: Jsem vášnivý hráč a z e-ligy jsem nadšený. Pro mě je to odfrknutí od přípravy na další zápas KSW.

Své plány poodkryl i Patrik Kincl, který se v prosinci uvedl do největší evropské organizace KSW knockoutem polské legendě Tomaszi Drwalovi. „Jsem vášnivý hráč a z e-ligy jsem nadšený. Pro mě je to odfrknutí od přípravy na další zápas KSW. Zatím nemám konkrétní datum a soupeře, ale něco se rýsuje na duben. S váhou chci jít dolů na welter.“

MMAsters E-League je jedinečný turnaj, ve kterém hráči zažili propojení reálného sportu MMA a esportové hry stejného žánru – UFC4. Do SUPER-FINÁLE se probojovalo skrz kvalifikace 8 nejlepších hráčů. Ve spolupráci se svými partnery ho uspořádala organizace bojových sportů MMAsters League.

Vít HERAL a Josef MACHÁČEK