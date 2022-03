Kladenští Rytíři postoupili do play off až z devátého místa, následně ale nastartovali parádní jízdu. Ve hře NHL 22 na konzoli Playstation 5 vyřadili Liberec a Třinec a prokousali se až do bojů o medaile. V sobotním semifinále ale potvrdili svoji kvalitu úřadující šampioni z Pardubic, kteří v základní části ani jednou neprohráli. Ti vyhráli své zápasy 4:2, 4:2 a 2:1 po prodloužení a po jasném výsledku 3:0 na zápasy si vysloužili postup do finále.